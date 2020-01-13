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Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasının bahçe duvarlarına, Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından resim çizildi.

13.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:04Edirne'den kısa kısa
Belediyesi Müdürlüğü hizmet binasının bahçe duvarlarına, Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından resim çizildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler Yeşim Kösem, İrem Koçan, Ecem Köksal, Berke Çetinkol ve Mert Şentürk binanın bahçe duvarlarına alevler arasından kalan çocukları kucaklayan itfaiye eri ve araçlarını resmetti.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, itfaiye personelinin çalışmalarını resmeden öğrencilere teşekkür ederek günün anısına belge taktim etti.
Türk Sanat Müziği Korosu'ndan yılın ilk konseri
Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, yılın ilk konserini verdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebru Gövez ve Seven Sansı yönetimindeki koro, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda "Yeni yıla merhaba" konseri düzenledi.
Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz şarkılarını seslendiren koronun konseri ilgiyle izlendi.
Konser sonunda koroya teşekkür eden Edirne Belediyesi Özel Kalem Müdürü Egemen Ilgın, belediye olarak 2020 yılında da kültürel ve sanatsal aktivitelere hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi, Edirne Belediyesi, İtfaiye, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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