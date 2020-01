Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesinde "çocuk ve ergenlerde travma ile EMDR yöntemi" konulu konferans düzenlendi.Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Türkiye Derneği Kurucusu ve Eğitmeni Prof. Dr. Ümran Korkmazlar, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta, erken dönem travmaların gelişim döneminde ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, sağlıklı sosyal-duygusal gelişim konusunda farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu söyledi.Korkmazlar, sağlıklı bir toplum ve geleceğin oluşmasına katkı sunacak aktarımlarda bulundu.Konferansın moderatörlüğünü yapan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker de çeşitli bilgiler verdi.Tabakoğlu, Türkiye Maarif Vakfı toplantısındaTrakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "Paydaş Kamu Kurumları ve Üniversiteler ile İşbirliği İstişare Toplantısı"na katıldı.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, vakfın İstanbul'daki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri, 24 üniversitesinin rektörleri, 30 üniversitenin rektör yardımcıları katıldı.Tabakoğlu, toplantıda üniversite ilgili bilgiler aktardı.Üniversiteliler Meriç ve Tunca'da kanoya bindiTrakya Üniversitesi Yelken ve Kürek Topluluğu, Meriç ve Tunca nehirlerinde kano etkinliği düzenledi.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği işbirliğinde yapılan etkinlikte topluluk üyesi öğrenci ve akademisyenler, 6 kilometre kürek çekti.Akademik danışmanlığını Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen'in yaptığı Yelken ve Kürek Topluluğu, Kano Federasyonuna akredite olup Trakya'da resmi kano faaliyetleri gerçekleştiren tek kulüp olma özelliğini elinde bulunduran EDOSK ile ortaklaşa etkinlikler düzenlemeye devam edecek.En çok araştırma yapılan 4. merkez TÜ Tıp FakültesiTrakya Üniversitesinin 400 merkez arasında en çok klinik araştırma yapılan 4. merkez olduğu bildirildi.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, "The Impact and Value of Clinical Research in Turkey" raporunda Türkiye genelinde klinik araştırması yapan 400 merkez arasında en çok araştırmanın yapıldığı dördüncü merkez olarak önemli bir başarıya imza attı.2012 yılından itibaren klinik araştırmalarına hız katan ve çalışmalarını yoğunlaştıran Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye'deki pek çok üniversite hastanesini geride bırakmayı başardı.