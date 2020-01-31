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Edirne'den kısa kısa

Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

31.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:48Edirne'den kısa kısa
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle, ve Millet caddelerinin kesiştiği noktada Ş.B. idaresindeki 22 PG 288 plakalı otomobil ile A.Ç.'nin kullandığı 22 RR 014 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Keşan Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, T.E. gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yeni Mahalle, Üsküdar, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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