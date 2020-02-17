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Edirne'den kısa kısa

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Çömlekköy ve Sinaköy köylerini ziyaret etti.

17.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:28Edirne'den kısa kısa
Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Çömlekköy ve Sinaköy köylerini ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, ziyaret kapsamında Sinanköy Antik Yerleşim Alanı'nda incelemede bulundu.
Köylerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İmrak, vatandaşlar sohbet de ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi
2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hayata geçirilen Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi kapsamında toplantı düzenlendi.
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, proje kapsamında Süloğlu ilçesindeki eğitim kurumları yöneticileriyle bir araya geldi.
Toplantıda, proje kapsamında yapılması planlanan konular görüşüldü.
Kırkkavak Deresi ve çevresinde temizlik çalışması
Uzunköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçeden geçen Kırkkavak Deresi'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dere ve çevresinde temizlik yaptı.
Temizlik çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Lalapaşa, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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