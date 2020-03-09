Edirne'den kısa kısa
MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'ı ziyaret etti.
09.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:50
MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'ı ziyaret etti.
MHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcı Karabacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tercan'a teşekkür etti.
Tercan da Karabacak'a teşekkür ederek, yaptığı çalışmalardan dolayı kendisini tebrik etti.
Dünya Kadınlar Günü
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, üniversite personeline karanfil dağıttı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Rektörlük binasında yer alan birimleri dolaşarak kadın çalışanların gününü kutladı.
Kadınlar gününü tebrik eden Tabakoğlu, "Baş tacıkadınlarımızın her alanda varlığını güçlendirecek adımları Trakya Üniversitesi olarak atmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, geleceğimizin mimarı, bereketin, emeğin ve üretimin sembolü tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kaymakam İmrak'ın köy ziyaretleri
Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Hacıdanişment köyünü ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, köyde incelemelerde bulunarak köy muhtarından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köy sakinleriyle de bir araya gelen İmrak, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
MHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcı Karabacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tercan'a teşekkür etti.
Tercan da Karabacak'a teşekkür ederek, yaptığı çalışmalardan dolayı kendisini tebrik etti.
Dünya Kadınlar Günü
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, üniversite personeline karanfil dağıttı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Rektörlük binasında yer alan birimleri dolaşarak kadın çalışanların gününü kutladı.
Kadınlar gününü tebrik eden Tabakoğlu, "Baş tacıkadınlarımızın her alanda varlığını güçlendirecek adımları Trakya Üniversitesi olarak atmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, geleceğimizin mimarı, bereketin, emeğin ve üretimin sembolü tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kaymakam İmrak'ın köy ziyaretleri
Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Hacıdanişment köyünü ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, köyde incelemelerde bulunarak köy muhtarından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köy sakinleriyle de bir araya gelen İmrak, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Edirne'den kısa kısa
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Edirne, Tercan, MHP, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Güncel
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi