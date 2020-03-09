Edirne'den kısa kısa
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba başkanlığındaki heyeti kabul etti.
09.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:00
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Alınan bilgiye göre İba başkanlığındaki heyet Bakan Kasapoğlu'nu bakanlıkta ziyaret etti.
Ziyarette Edirne'deki yatırımlar ve gerçekleştirilecek projeler hakkında görüşmeler yapıldı.
-Engelliler şehitler anısına yürüdü
Keşan Engelliler Derneği ile Keşan Ortopedik Engelliler Dayanışma Derneği işbirliğinde, engelli vatandaşlar şehitler anısına yürüdü.
Keşan Engelliler Derneği binası önünde toplanan engelli öğrenciler ve engelli vatandaşlar ile aileleri, Şehitlik Anıtı'na kadar yürüdü.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından istiklal Marşı'nın okunduğu anıt önünde açıklama yapan Keşan Engelliler Derneği Başkanı İsmail Büyükkayhan, şehitlere minnettar olduklarını söyledi.
Tüm şehitlerin ruhlarının şad olmasını dileyen Büyükayhan, "Her asker ve polis, üniformasını giydiği andan itibaren vatanı için kendisini feda etmeye hazırdır. Bu mesleklerde çalışan arkadaşlarımız, şehit olmak hayaliyle görev yaparlar. Ancak bu şehitlik mertebesi herkese nasip olmaz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.
Konuşmanın ardından, Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından şehitler için dua okundu.
Programa Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, ve Keşan Ortopedik Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Akan da katıldı.
Alınan bilgiye göre İba başkanlığındaki heyet Bakan Kasapoğlu'nu bakanlıkta ziyaret etti.
Ziyarette Edirne'deki yatırımlar ve gerçekleştirilecek projeler hakkında görüşmeler yapıldı.
-Engelliler şehitler anısına yürüdü
Keşan Engelliler Derneği ile Keşan Ortopedik Engelliler Dayanışma Derneği işbirliğinde, engelli vatandaşlar şehitler anısına yürüdü.
Keşan Engelliler Derneği binası önünde toplanan engelli öğrenciler ve engelli vatandaşlar ile aileleri, Şehitlik Anıtı'na kadar yürüdü.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından istiklal Marşı'nın okunduğu anıt önünde açıklama yapan Keşan Engelliler Derneği Başkanı İsmail Büyükkayhan, şehitlere minnettar olduklarını söyledi.
Tüm şehitlerin ruhlarının şad olmasını dileyen Büyükayhan, "Her asker ve polis, üniformasını giydiği andan itibaren vatanı için kendisini feda etmeye hazırdır. Bu mesleklerde çalışan arkadaşlarımız, şehit olmak hayaliyle görev yaparlar. Ancak bu şehitlik mertebesi herkese nasip olmaz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.
Konuşmanın ardından, Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından şehitler için dua okundu.
Programa Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, ve Keşan Ortopedik Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Akan da katıldı.
Kaynak: AA
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