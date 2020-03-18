Edirne'den kısa kısa

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Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr . Hikmet Asutay'ın "Almancanın izdüşümleri üzerine" isimli kitabı yayımlandı.
18.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:34
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr . Hikmet Asutay'ın "Almancanın izdüşümleri üzerine" isimli kitabı yayımlandı.
Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Asutay tarafından hazırlanan kitap, Alman edebiyatı, Alman dili eğitimi ve çeviri bilim alanlarına odaklanan pek çok akademik çalışmaya katkı sağlayacak.
Kitap, geniş kitlelerin yararlanabileceği ve bu alanda farklı bir takım fikirlerle tanışabileceği bir çalışma olma hedefini taşıyor.
Prof. Dr. İrfan Çiçin, TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyeliğine seçildi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyeliğine seçildi.
Çiçin,TÜBİTAK, 1003 - Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı, "Yeni İlaç Geliştirme/İlaç Geliştirilmesine Yönelik Klinik Çalışmalar" çağrısı kapsamında danışma kurulu üyesi olarak görev yapacak.
Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Asutay tarafından hazırlanan kitap, Alman edebiyatı, Alman dili eğitimi ve çeviri bilim alanlarına odaklanan pek çok akademik çalışmaya katkı sağlayacak.
Kitap, geniş kitlelerin yararlanabileceği ve bu alanda farklı bir takım fikirlerle tanışabileceği bir çalışma olma hedefini taşıyor.
Prof. Dr. İrfan Çiçin, TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyeliğine seçildi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyeliğine seçildi.
Çiçin,TÜBİTAK, 1003 - Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı, "Yeni İlaç Geliştirme/İlaç Geliştirilmesine Yönelik Klinik Çalışmalar" çağrısı kapsamında danışma kurulu üyesi olarak görev yapacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Trakya Bölgesi, Güncel
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