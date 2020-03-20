Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Edirne'den kısa kısa - Güncel

Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Dr.

20.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:04
Edirne'den kısa kısa
Trakya Üniversitesi (TÜ) Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Gedik'in "Mis Meyve Sabunu Formülasyonları ve Bunların Üretim Yöntemi" adlı çalışması, "TR 2015 13464 B" numarası ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Halk Eğitimi Merkezi ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde 2000'li yıllarda mis meyve sabunu üretiminin artırılması için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açılan kursların ardından kentte mis meyve sabunu üretiminin yıllık 400 tona ulaştığı aktarılan açıklamada, dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıldığı ve alınan patentle de ürünün marka değerinin artırılma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Uzunköprü 'de koronavirüs tebdirleri

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Becan, yaptığı yazılı açıklamada, hijyen çalışmalarının aralıksız yapıldığını ve belediye bünyesinde kurulan dezenfeksiyon ekip sayılarının arttırıldığını belirtti.

Tedbirler kapsamında etkinliklerin ve kursların durdurulduğunu aktaran Becan, toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Dezenfeksiyon çalışmalarının sıkı şekilde süreceğini belirten Becan, şöyle devam etti:
"Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Uzunköprü Belediyesi olarak bu yönde çalışmalarımızı tehdit ortadan kalkana dek sürdüreceğiz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da virüsten korunmak için yetkililerin yaptıkları uyarıları dikkate alarak, sağduyulu şekilde hareket etmeleri, zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları gerekmektedir. Bu salgını aşacağız, o zamana kadar da halkımızın yanındayız."
Öte yandan Uzunköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapatılması gereken işletmelere yönelik denetlemelerini sürdürüyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Trakya Üniversitesi, Uzunköprü, Edirne, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Güncel
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Güncel
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Loading