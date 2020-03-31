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Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, koronavirüs nedeniyle uygulanan 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağının, çiftçi vatandaşlar için uygulanmamasını istedi.

31.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:26
Edirne'den kısa kısa
Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, koronavirüs nedeniyle uygulanan 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağının, çiftçi vatandaşlar için uygulanmamasını istedi.
Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, köylerde toprağın orta yaşın üzerindeki çiftçiler tarafından işlendiğini hatta önemli bir kısmının 65 yaş ve üzerindeki kişiler olduğunu vurguladı.
Kriz dönemlerinde tarımsal faaliyetlerin hayati öneme sahip olduğuna dikkat çeken Demirkıran, açıklamasında şunları kaydetti:
"Tarımsal faaliyetlerde ortaya çıkacak aksamalar virüs salgını kadar önemli, derin, kalıcı yaralara neden olabilecektir. Çiftçiye milli gelirden, mevcut kanunlar çerçevesinde ayrılması gereken ve 45 milyar lirayı bulan payı bu yıl tam olarak ve ivedilikle aktarılmalıdır. Bu paranın amacına uygun etkili ve verimli kullanımı da kontrol edilmelidir.

Çiftçilerin ve esnafın kredi borç ödemeleri ertelenmeli, kredi vadeleri makul düzeye yükseltilmeli ve kredi borçları faizsiz olarak yeniden yapılandırılmalı, icra aşamasına gelmiş olan işlemler durdurulmalı, ihtiyacı olan her çiftçiye faizsiz kredi desteği sağlanmalı, tohum, yakıt, gübre ve ilaç desteği çiftçilere faizsiz verilmeli."

PTT'de koronavirüs önlemi
Edirne PTT Başmüdürlüğü son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından müşterileri ve çalışanlarını korumak adına bazı tedbirler aldı.
PTT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan tedbirler kapsamında tüm iş yerlerinde sosyal mesafe kuralı uygulanıyor.
Şube ve gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katı kadar müşteri içeride misafir ediliyor, işlemler sırayla gerçekleştiriliyor.
Koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında gişe ve bankacılık işlemlerinizi PTT iş yerlerimize gelmeden PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM'lerinden kolaylıkla gerçekleştirile biliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Saadet Partisi, Koronavirüs, Edirne, PTT, Güncel
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