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Edirne'den kısa kısa

Edirne'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

05.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:17
Edirne'den kısa kısa
Edirne 'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Baro Başkanı Alper Pınar, yönetim kurulu üyeleri Burak Güngörmedi ve Nail Karakuş ile anıta çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.
Törende konuşan Alper Pınar, dünyanın kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirtti.
Edirne Barosu olarak sürecin başından bu yana olabildiğince hızlı tedbirler alarak uyguladıklarını ifade eden Pınar, "Süreç ilerledikçe önlem almaya devam edeceğiz. Aldığımız kararlarda tek yürek olan yönetim kurulumuza ve fedakarca çalışan baro personelimize ve bize anlayış gösteren değerli meslektaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun." dedi.
Törene, koronavirüs önlemleri kapsamında avukatlar katılmadı.
TED Edirne Kolejinden "Edirne Okuyor" projesine destek
Kolejden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Edirne Okuyor" projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve veliler, 2 Nisan Perşembe saat 20.30'da kitap okudu.
Kolej yönetimi, evde kalarak kitap okuyan öğrenci, veli ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel
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