Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Edirne'den kısa kısa

Edirne'de 450 bin mevsimlik çiçek tohumu ekildi.

08.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:10
Edirne'den kısa kısa
Edirne 'de 450 bin mevsimlik çiçek tohumu ekildi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla uğraştıkları günlerde, güzel ve sağlıklı günlere umut olması için 450 bin mevsimlik çiçek tohumu ekildiğini belirtti.
Ülke olarak yaşanan sıkıntıların geride kalacağını ifade eden Gürkan, "Ektiğimiz çiçekler güzel günlere umut olsun.Hiç kuşkusuz ki yaşadığımız bu zor günler geride kalacak. Dostlarımızla sevdiklerimizle baharın o muhteşem kokusunda; o muhteşem renklerinin arasında yine bir araya geleceğiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen sizde evlerinizde kalın. Güzel günler çok yakında" dedi.
Dünya Romanlar Günü
Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Şallı, Dünya Romanlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Şallı, mesajında yüzyıllar önce Hindistan'ı terk etmek zorunda kalan "çingenelerin" kendilerine daha iyi yaşam koşulları aramak için dünyanın farklı coğrafyalarına dağıldıklarını savundu.
İnsan yaşamında toplumsal birlikteliğin ne denli önemli olduğunu, koranovirüs nedeniyle yaşanan bu günlerin çok iyi gösterdiğini belirten Şallı,mesajında şunları kaydetti:
"Korona virüsü etnik kimlik, sosyal sınıf, dil, din ayır etmeden insanlarımızı aramazdan almaya devam ediyor. Temennimiz salgının etkilerini en az kayıpla önlenmesidir. Türkiye toplumu olarak sosyal dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde, tenlerimizin rengi ayrı olabilir. Ancak gözyaşlarımızın rengi aynı olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. 8 Nisan Dünya Romanlar Günüde bizim olsun. Tüm insanlıkta bizim olsun."
ETSO üyelerinin ihtiyaçlarını evine götürecek
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 65 yaş ve üzeri üyelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için ihtiyaçlarını evlerine kadar götürecek.
ETSO'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yaşandığı şu günlerde, 65 yaş üstü üyelerinin dışarı çıkamadığı hatırlatıldı.
Üyelerin hazırlayacağı listeye göre ihtiyaçlarının alınacağı vurgulanan açıklamada, "65 yaş ve üzeri üyelerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için market, tıbbi ilaç gibi ihtiyaçlarını verecekleri listeye göre tedarik ederek kapılarına kadar teslim edilecektir. Bu desteğimizden yararlanmak isteyen üyelerimizin hazırlayacakları ihtiyaç listelerini 0 533 7458376 numaralı telefona bildirmeleri yeterlidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Gürkan, Edirne, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Edirne'den kısa kısa - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Haberler
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum Haberler
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam Haberler
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İstanbul’un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz Haberler
İstanbul'un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Haberler
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
3 arkadaşını ’Eşimle ilişkiye girdiler’ diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haberler
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık ’yüksek ateş’ değil Haberler
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Albayrak’tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Haberler
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız

Son Dakika Güncel Haberleri

10:45: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı boş haliyle görüntülendi - Haber 10:45: Korona virüse karşı eczaneyi naylonla kapladılar - Haber 10:45: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu hastanenin yapımı devam ediyor - Haber 10:44: Çocuklar için eğitici aktivite önerileri - Haber 10:44: Somali, Kovid-19 tanı laboratuvarı kurdu - Haber 10:10: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi - Haber 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber 09:34: Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum - Haber 09:11: Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü - Haber 08:48: Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı - Haber