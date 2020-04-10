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Edirne'den kısa kısa

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hastanesi olan üniversite rektörleri ile dijital ortamda bir toplantı gerçekleştirdi.

10.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:56
Edirne'den kısa kısa
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hastanesi olan üniversite rektörleri ile dijital ortamda bir toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında gerçekleşen toplantıya Trakya Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Başhekim Prof. Dr. Abdullah Taş, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Taştekin ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin video konferans sistemi aracılığıyla katıldı.
Toplantıda söz alan Rektör Tabakoğlu, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve diğer katılımcılara üniversite hastanelerinin yaşadığı sorunlar hakkında bilgi vererek, daha verimli çalışabilmeleri için mevcut sorunların çözümünde atılacak adımlar konusunda destek istedi.
Toplantı, katılımcı üniversite rektörlerinin söz alarak sorunlar ve çözüm önerilerini paylaşması ve yapılan genel değerlendirmenin ardından olumlu bir zeminde sona erdi.

Uzunköprü 'de koronavirüs önlemleri
Uzunköprü Belediyesi koronavirüs salgını kapsamında semt pazarlarında bazı önlemeler aldı.
Belediye, pazar yerinin giriş ve çıkışlarının tek yerden olması için harekete geçti.
Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan sebze ve meyve pazarı giriş ve çıkışını tek noktadan sağlıyor. Girişlerde termal kamera ile ateş ölçümü yaptıktan sonra belediye personeli tarafından imal edilen dezenfeksiyon noktasından pazar yerine geçiş yapılıyor.
Belediye Başkanı Becan, esnafları ziyaret etti
Uzunköprü Belediye Başkanı Becan, Uzunköprü İlçe Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Göksel Demiralp ile birlikte, koronavirüs konusunda esnafı ziyaret ederek duyarlı olmaları konusunda bilgilendirdi.
Başkan Becan, kent merkezinde esnaf ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı vatandaşların alacağı tedbirlerin en az yapılan çalışmalar kadar önemli olduğu belirtti
Virüsün yayılmasını önlemek için kurallara uyulması gerektiğini belirten Becan, "Yaşadığınız zorlukları biliyoruz. Uzunköprü belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Uzunköprü benim ailem. Bu süreci hep birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Uzunköprü, Güncel
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