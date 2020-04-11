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Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, dezenfekte işlemi 15 gün geçen yerlerin dezenfeksiyon çalışmalarına yeniden başladıklarını söyledi.

11.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:14
Edirne'den kısa kısa
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, dezenfekte işlemi 15 gün geçen yerlerin dezenfeksiyon çalışmalarına yeniden başladıklarını söyledi.
Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin, kent merkezinde bulunan tarihi çarşıları yeniden dezenfekte ettiğini belirtti.
Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu Edirne Belediyesi'nin koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeden önce başlattığı dezenfektan çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.
Mimar Sinan Haftası
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi
Edirne Temsilcilik Kurulu Mimar Sinan Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.
Kurulun Edirne Temsilci Nihat Çolak, mesajında, her yıl yaptıkları Mimar Sinan Haftası etkinliklerini bu yıl koronavirüs nedeniyle yapamamanın üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.
Mimar Sinan'ın tüm dünyaya mal olmuş eserlerinin inşaat mühendisliği alanında halen bilimsel araştırmalara konu olduğunu ifade eden Çolak, mesajında şunları kaydetti:
"Mimar Sinan'ın eserleri günümüz yapı tekniklerine, tarihi yapıların güçlendirilmesi çalışmalarına ışık tutmaktadır. En önemli eserleri Balkanlar'da ve Edirne'de bulunmaktadır. Bu eserleri koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak ve aynı zamanda eserlerinin mühendislik çözümlerini gün ışığına çıkarmak meslek odası olarak bizlerin görevi ve sorumluluğu olduğu bilincindeyiz.
Günümüzde ticarileşen ve piyasacı şehircilik politikalarıyla şekillenen kentlerimizin, 5 asır önce Mimar Sinan dönemi kentlerden daha iyi olduğunu söylememiz ne yazık ki pek mümkün değil. Bu yüzden de Mimar Sinan'ı anmaya, anlamaya ihtiyacımız olduğunu düşünmekteyiz."
"e-Ders Platformu" içeriğini zenginleştiriyor
Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın ortak çalışmaları ile hayata geçirilen "e-Ders Platformu" içeriğini zenginleştirmeye devam ediyor.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, laboratuvar ve uygulama dersleri hariç olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyesindeki tüm teorik dersler için kısa bir sürede hayata geçirilen ve öğrencilerin hizmetine sunulan asenkron uzaktan eğitim platformu öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.
Öğrencilerin, 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla ders içeriklerine farklı formatlar da erişim sağlayabildiği platformda, ders içeriği indirme sayısı 272 bin 689'a buldu.
Eğitim sürecinin, bahar döneminde sadece e-Ders platformu üzerinden sürdürüldüğü Trakya Üniversitesinde, binden fazla öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve sistem üzerinden öğrencilerin erişimine sunulan içerik sayısı ise 39 bin 834'e ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne Belediyesi, Mimar Sinan, Edirne, Güncel
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