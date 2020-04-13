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Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin dijital ortamda devam edeceği bildirildi.

13.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:46
Edirne'den kısa kısa
Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin dijital ortamda devam edeceği bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci etkinliklerine ara verilmediği, etkinliklerin dijital ortamda yapılacak canlı yayınlarla devam edildiği belirtildi.
Süloğlu 'nda sokak hayvanları belediye tarafından besleniyor.
Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, sokak hayvanlarının belediye ekipleri tarafından düzenli olarak beslendiğini bildirdi.
Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirtti.
Kapalı olan mesire alanlarında ve ilçe merkezinde yaşayan hayvanların beslendiğini aktaran Ormankıran, Onların dili yok, konuşamıyorlar ama beslenmeye hakları ve ihtiyaçları var. Hem de bir gün değil her gün. Ekiplerimiz böylesi zor günlerde onlara kuru mama, su ve ekmekle besliyor." ifadelerini kullandı.
Uzunköprü 'de koronavirüs tedbirleri
Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki sokak ve caddelerin dezenfekte edildiğini bildirdi.
Becan, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin hijyen çalışmalarını düzenli olarak sürdürdüğünü belirtti.
Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini aktaran Becan, koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Üniversitesi, Uzunköprü, Süloğlu, Güncel
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