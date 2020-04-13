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Trakya Üniversitesi koronavirüs salgını kapsamında, sağlık çalışanları ile vatandaşları korumaya yönelik çalışmalara devam ediyor.

13.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:42
Edirne'den kısa kısa
Trakya Üniversitesi koronavirüs salgını kapsamında, sağlık çalışanları ile vatandaşları korumaya yönelik çalışmalara devam ediyor.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İpsala Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü tarafından, Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu imkanlara ek olarak, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere siper maskeler üretilerek, İpsala Devlet Hastanesi Acil Servisi çalışanlarına teslim edildi.
Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, ilçenin sorunlarına her zaman çözüm üretme gayreti içerisinde olduklarını belirtti.
Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı hayatlarını ortaya koyarak mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak istediklerini ifade eden Arda, "Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü tarafından koruyucu özelliği yüksek siper maske üretimi gerçekleştirilerek, ilk aşamada ürettiğimiz maskeler sağlık çalışanlarımızla buluşturuldu. İlerleyen günlerde laboratuvarımızda maske üretimine devam ederek, öncelikle İpsala Kaymakamlığı ve İpsala Belediye Başkanlığı'nın kritik birimlerindeki siper maske ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamaya devam edeceğiz." dedi.
Balkan Kütüphaneler Birliği'nin genel kurulu ertelendi
Balkan Kütüphaneler Birliği'nin, nisan ayında yapılması planlanan genel kurulu koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı açıklamada, birliğin çok önemli çalışmalara imza attığını belirtti.
Balkanlar'ın her zaman odaklarında olduğunu ifade eden Tabakoğlu" Balkan Kütüphaneler Birliği de 2009 yılında, bu misyonla Trakya Üniversitesi'nin öncülüğünde kuruldu ve ağını her geçen yıl çok değerli kurumların katılımıyla daha da genişletti. Yaşanan gelişmeler nedeniyle hazırlandığımız bu çok önemli toplantıyı ertelemek durumunda kaldık. Ancak bu erteleme elbette çalışmaların aksayacağı anlamına gelmiyor. Birlik üyeleri arasındaki iletişim ve etkileşim, ortak projelerle giderek daha da güçleniyor. Toplantımızı ilerleyen günlerde, çok daha sağlıklı bir zeminde gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Üniversitesi, İpsala, Güncel
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