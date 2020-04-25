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Edirne'den kısa kısa

Edirne ve içelerinde öğretmenler ve okul yöneticileri, öğrencilerini ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

25.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:24
Edirne'den kısa kısa
Edirne ve içelerinde öğretmenler ve okul yöneticileri, öğrencilerini ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısıyla okul yöneticileri ve öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmayan öğrencilerini ziyaret etti.
Edirne, ilçeler ve köylerde doğum günü 23 Nisan olan öğrencilere pasta kesildi ve hediyeler verildi.
Meriç ve köylerinde dezenfekte çalışmaları
Meriç ilçesi ve köylerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgına karşı alınan tedbirlerin uygulandığı belirtildi.
İlçe merkezi ve köylerde dezenfekte çalışması yapıldığı aktarılan açıklamada, "İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların, işyerlerinin, halkın toplu olarak bulunduğu yerlerin, askeri birlikler kaymakamlığımızca kurulan ilaçlama ekibi tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel , Haber
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