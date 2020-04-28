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Edirne'den kısa kısa

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçede çeltik üretimi için hazırlıklara başlayan üreticileri ziyaret etti.

28.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:28
Edirne'den kısa kısa
İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçede çeltik üretimi için hazırlıklara başlayan üreticileri ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aslantatar, üreticilerle bir araya gelip yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İpsala'nın çeltik üretiminde önemli bir role sahip olduğunu belirten Aslantatar, üreticilere hayırlı bir sezon temennisinde bulundu.
Aslantatar'a ziyaretinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ersin Kanar da eşlik etti.
Uzunköprü'de koronavirüs tedbirleri
Uzunköprü Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki market ve fabrikalara maske dağıttı.
Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede esnaf ve çalışanların unutulmadığı belirtildi.
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske dağıtımının süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Uzunköprü, İpsala, Güncel, Haber

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