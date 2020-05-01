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Edirne'den kısa kısa

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, elektrik faturalarına itiraz edilmesi halinde yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Edirne'den kısa kısa
01.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:38
Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, elektrik faturalarına itiraz edilmesi halinde yeniden değerlendirileceğini bildirdi.
Cingöz, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birçok iş yerinin geçici olarak kapandığını belirtti.
Koronavirüs salgınının esnafları etkilediğini aktaran Cingöz, kapalı olan dükkanlara geçmiş yılların ortalaması alınarak gelen yüksek elektrik faturalarının esnafları rahatsız ettiğini kaydetti.
Yüksek elektrik faturalarıyla ilgili olarak yetkili mercilerle görüştüklerini ve sonuç elde edildiğini belirten Cingöz, şöyle devam etti:
"Yaklaşık iki aydır dükkanı kapalı olan esnafların birde normalin çok üstünde gelen faturaları ödeme imkanı bulunmamaktadır. Yetkili merciler ile görüşmeler yapıp esnaf ve sanatkarlarımızın durumunu anlatmaya çalıştık. İlgililer sesimize kulak verdiler. Faturasına itiraz edenlerin faturalarının iptal edileceği ve tekrar değerlendirileceği tarafımıza bildirildi. Bu durumda elektrik faturalarına itiraz etmek için esnaf ve sanatkarlarımızın 444 8 835 numaralı hattı arayarak gerekli müracaatı yapmaları gerekmektedir."
DSİ Edirne'de yeni su iletim kanalları inşa ediyor
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Edirne'de sulu tarıma katkı sağlamak amacıyla yeni su iletim kanalları inşa etmeye devam ediyor.
DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.
İnşası devam eden su iletim kanallarının yeni sezona ulaştırılması için çalışmaların hızla devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meriç Nehrinden su çeken Sarıcaali Pompa İstasyonunda Sultanköy Sulaması ve Altınyazı-Karasaz Sulamasına ait pompa üniteleri tarafından terfi edilen sulama suyu ortak kanal olan M1 Kanalına aktarılmakta ve 800 metre sonra her iki sulamaya ait iki kanal olarak ayrılmaktadır. Bu uygulamada zaman zaman M1 Kanalının kapasitesinin yetmemesi veya kanala terfi edilen sulama suyunun ayrılmasında takip sorunları yaşanması nedeni ile kanalın 800 metrelik kısmına yeni bir su iletim kanalı inşa edilmesi ihtiyacı doğmuştur.
Bu kapsamda yapılan planlama ve proje çalışmaları sonucunda kanal inşaatının idari imkanlarla yapılarak 2020 yılı sulama sezonuna yetiştirilmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir.
Her iki sulamada da yüksek oranda çeltik ekilişi yapılması nedeni ile yaz aylarında Meriç Nehrinden ihtiyaç duyulan sulama suyunun tamamının alınabilmesi ve hiçbir engel ile karşılaşılmadan sulamalara iletilebilmesi anlamında önemli fayda sağlayacak olan yeni kanal sayesinde her iki sulama yaz aylarında birbirinden bağımsız olarak sulama yapabileceği için pompa istasyonlarına yapılan pompa ünitesi ilaveleri ile pompa kapasitelerini yaklaşık yüzde 50 oranında arttırmıştır."
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"
15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir televizyon programında söylediği sözleri kınadı.
Güner, yaptığı yazılı açıklamada, egemenliği kayıtsız şartsı milletin olduğunu belirtti.
Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklamayı şaşkınlıkla izlediklerini aktaran Güner, şunları kaydetti:
"İktidara eleştiri hakkını aşan 'Başka bir şekilde gidecek' diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü adeta sakız etmiştir. Görünen odurki, Kaftancıoğlu 15 Temmuz'da darbeye yeltenenlerin halini unutmuş ya da hatırlamamaktadır.
Kaftancıoğlu ve onun zihniyetindeki darbe seviciler unutmasın, 15 Temmuz'da meydanlarda nasıl cevabını vererek vatanımıza bayrağımıza ve bütünlüğümüze sahip çıktıysa, bu seferde denemeleri halinde daha fazlasıyla cevabını vermekten tereddüt etmeyeceğiz.Tekrardan söylemek isteriz ki, milletimiz bu emperyalist zihniyeti kurtuluş savaşında İzmir'de denize, 15 Temmuz'da da boğaza dökmüştür. Haberleri olsun boğaz bu mevsim serin, yazın ise derindir. 15 Temmuz'da ders almayıp tiyatro diyenler gerçek mi değil mi diye anlamak isterler denerlerse 15 Temmuz'da olduğu gibi aynı yerdeyiz ve adresimizde bellidir."

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel, Haber

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