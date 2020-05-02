Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Edirne'den kısa kısa

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldığını bildirdi.

Edirne'den kısa kısa
02.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:46
Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldığını bildirdi.
Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, sivrisinek ve haşereyle mücadelede en doğru zaman olan larva döneminde ilaçlama çalışması yaptıklarını belirtti.
İlaçlama çalışmasının düzenli olarak yapılacağını aktaran Balkan, şunları kaydetti:
"Sivrisinek ve her türlü haşarat ile mücadele kapsamında Park Bahçeler Müdürlüğüne ekiplerimiz çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda ekipler tarafından Doğan dere, Havsa Deresi, Sinit Göl, hayvan pazarı, mezarlıklar ve yeşil alanlarda larvasit ilaçlaması yapıldı."
- Keşan Belediyesine yangın söndürme ekipmanı alındı
Keşan Belediyesi yangınlarda ilk müdahalede çok önemli bir rol üstlenen Rotfire yangın söndürme ekipmanı aldı.
Yeni alınan ekipman Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit tarafından basına tanıtıldı.
Helvacıoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, artık yangınlara daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edeceklerini belirterek her geçen gün ekipmanlarını güçlendirdiklerini belirtti.
Keşan Belediyesi olarak attıkları her adımın vatandaşların sağlık ve güvenliğini korumak için olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, "Yeni alınan ekipman az yer kapladığı için yangınlara daha hızlı ulaşım sağlanacak, yangında yüksek basınçla etkili müdahale sağlanacak. Dar sokaklar, şehir içi trafiği gibi yangına müdahaleyi geciktiren durumların önüne geçecek etkili bir ekipmanı daha Keşan Belediyesi'ne kazandırdığımız için çok mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Aydın Balkan, Keşan, Havsa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Her 10 kadından 9’unun sünnet edildiği Sudan’da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen’e beğeni yağdı Haberler
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Haberler
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Haberler
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Haberler
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Haberler››Güncel››Edirne'den kısa kısa - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:58: Cammu Keşmir'de çatışma: 2 ölü - Haber 16:58: Kırşehir'de dolu etkili oldu - Haber 16:57: Sağanak nedeniyle su dolan alt geçitte mahsur kalan anne ve çocukları kurtarıldı - Haber 16:57: Hayır çarşısı ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor - Haber 16:57: İhtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek - Haber 16:20: Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu - Haber 15:53: Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı - Spor 14:57: Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor - Ekonomi 14:08: Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum - Haber 13:18: Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek - Haber