Edirne'den kısa kısa

Kaynak: AA

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'de erken ekim yapılan ve ekim zamanında yeterli yağış alamayan bazı buğday çeşitlerinde sararmalar görüldüğünü bildirdi.Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, buğdayda yaşanan sorunun önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.Buğdayın kökünde meydana gelen sararmaların "kök afidi" hastalığı olarak adlandırıldığını aktaran Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:"Bu yıl yeterince soğuk geçmemesi ve kurak geçen bir kış ve son günlerde yağan yağışlar bir de gece ve gündüz ısı sıcaklık farklılıklarının fazla olması da bu sararmalara etken olmuştur. Meteorolojik veriler bu hafta sağanak yağış göstermektedir. Bu haftayı beklemek gerekmektedir. Yağmur sonrası takipler yapılarak bitkiyi güçlendirici mücadeleler yapılmalıdır. Eğer belirgin bir toparlanma görülmezse ve sararmalar artarsa verim kayıpları yüzde 20-30'ları bulabilir.CHP olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Gıdanın artık çok önemli olduğu bir dönemde önceliğimiz üreticimizin alın terinin karşılığını almasını sağlamaktır. Bu konuyu yakından takip edeceğim."Kitapseverler duraklardan kitap alabilecekEdirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentteki minibüs duraklarında bulunan mini kitaplıkların Edirne'deki bir yayınevinin katkılarıyla kitaplarla doldurulduğunu bildirdi.Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çok çıkamayan vatandaşların kitaba ulaşması için 30 minibüs durağındaki mini kitaplıklara dezenfekte edilmiş kitaplar konduğunu belirtti.Vatandaşlara evlerinde geçen zamanda kitap okuma fırsatı oluşturduklarını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:"Kentimizde hem okuma oranının yükseltilmesi hem de kentimizin entelektüel düzeyinin yükseltilmesi adına geçtiğimiz yıl bu projeyi hayata geçirmiştik. Edirne zaten okuyan bir kent. Yayınevi sahibi Şeref Kurtis bana ulaşarak, bu kitaplıkları kitapla doldurmak istediklerini söyledi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. 65 yaş üstü büyüklerimiz ve 20 yaş altı gençlerimiz bu dönemde evlerinden çıkamıyor. Yakınları aracılığıyla bu kitaplardan faydalanabilirler. Şeref Bey'e teşekkür ediyorum."Yayınevi sahibi Kurtis de sosyal sorumluluk anlayışı içinde mini kitaplıkları doldurduklarını belirterek, vatandaşlara evde geçirdikleri günlerde kitap okumalarını tavsiye etti.3 Mayıs Türkçülük GünüEdirne Ülkü Ocakları Başkanı Salih Zileli, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Zileli, mesajında, 3 Mayıs'ın Türk milliyetçiliği fikri için önemli bir gün olduğunu belirtti.3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutlayan Zileli, şunları kaydetti:"Türk kelimesi ayıplanmış, gurur ve iman ile 'Ben Türküm' diye haykıran Hüseyin Nihal Atsız ve merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş ırkçılık-turancılık davalarında yargılanmıştır. Bilindiği gibi milliyetçilik, milli kültürü bizzat bir medeniyet kaynağı haline getirmek ve cemiyeti soysuz değişmelerin açık pazar yeri halinden kurtarma meselesidir. Bunun bilincinde olan Türk milliyetçileri, vakur duruşlarından bir an olsun vazgeçmeyerek bizlere Türk olduğumuzu bir kez daha hatırlatma fırsatı sunmuş ve bizlere bu eşsiz bayramı armağan etmişlerdir. Tarihin her safhasında adalet isimli keskin kılıcın daimi temsilcisi olan Türk milletinin adını gururla haykırmak biz Türk milliyetçileri için es geçilmesi mümkün olmayan bir vazifedir."