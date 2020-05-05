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Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçe genelinde yabani ot ve zararlılara karşı ilaçlama çalışması yapıldığını bildirdi.

Edirne'den kısa kısa
05.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:55
Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçe genelinde yabani ot ve zararlılara karşı ilaçlama çalışması yapıldığını bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, havaların ısınmasıyla yabani ot mücadelesinin başladığını ve düzenli olarak süreceğini belirtti.

Koronavirüs tedbirleri sürerken ilçenin güzelleşmesi için de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Ormankıran, "Bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte, ilçemiz cadde ve sokaklarında personelimiz tarafından ilaçlama çalışması yapıldı. Yabani ot ve zararlılardan korunmak için önlemler almaya devam ediyoruz. Personelimizin çalışmaları ilçemiz genelinde devam edecek." ifadelerini kullandı.
Uzunköprü'de koronavirüs tedbirleri
Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında güvenlik birimlerinin hizmet binalarının dezenfekte edildiğini bildirdi.
Becan, yaptığı yazılı açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü Biyosidal Uygulama Ekibi tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün koronavirüse karşı dezenfekte edildiğini belirtti.
Koronavirüsle mücadelede gerekli çalışmaların yapıldığını aktaran Becan, ilçe genelinde cadde ve sokakların da düzenli olarak hijyenik hale getirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Ormankıran, Koronavirüs, Uzunköprü, Süloğlu, Güncel, Haber

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