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Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi ile kaçak geçişe aracılık ettiği tespit edilen 2'si Afgan uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

28.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:40 Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
'den 'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi ile kaçak geçişe aracılık ettiği tespit edilen 2'si Afgan uyruklu 5 zanlı tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa ilçesi otoyol gişelerinde M.E. ve M.S. idaresindeki iki aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri A.D, R.S, N.C, G.B. ve M.Ş. ile kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen M.E, M.S, Y.G. ile Afgan uyruklu A.S. ve B.A. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yunanistan, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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