Edirne Düşman İşgalinden Kurtuluşunu Kutladı-1

Edirne
'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Kurtuluş canlandırmasında öğrenci Vali Ekrem Canalp
'e Türk bayrağını teslim ederken heyecandan sözleri unuttu, klasik otomobillerden biri resmi geçiş sırasında yolda kalırken, araçlardan atılan hediyeleri almak için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunu 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri Atatürk
anıtındaki törenle başladı. Buradaki törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ak Parti
Edirne milletvekili Fatma Aksal
, CHP
Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu
, İYİ Parti
Grup Başkanı ve Edirne milletvekili Orhan Çakırlar
, 54'ncü Mekanize Piyade
Tugay Komutan vekili Albay Yıldırım Pektaş, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından törenler Talatpaşa Caddesi'nde devam etti.
HEYECANDAN SÖZLERİNİ UNUTTU
Edirne'nin temsili kurtuluşu canlandırılırken, Selimiye
Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Yunus Ulaş, Türk bayrağını Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teslim etti. Bu sırada 'Bu bayrak ki içinde vatan vardır' dedikten sonra heyecandan iki kez sözleri unutan öğrenciye Vali Canalp'in yardım ederek hatırlattı. Protokolde gülüşmelere neden olan bayrak tesliminin ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp, Değerli Edirneliler, 96 yıl önce Şakir Paşa dönemin valisi aynen böyle bir heyecan yaşadı. ve ben biliyorum ki 96 yıl önce Edirnelilerin yaşamış olduğu bu heyecanı, bugün onların torunları da aynı şekilde yaşıyor. Bizler hepimiz bu gurur ve heyecanın içinde bağımsızlığımızın, birliğimizin, bütünlüğümüzün, bu devletin, bu milletin ve bu vatanın bağımsızlığının en kutsal işareti olan bu bayrağı arkadaşlarıma göndere çekilmesi için teslim ediyorum diye konuştu.
KLASİK OTOMOBİL YOLDA KALDI
Gelen tebriklerin okunmasının ardından kurtuluş töreni halkoyunları ekiplerinin gösterisiyle ve resmi geçiş töreniyle devam etti. Klasik otomobillerin geçişi sırasında 1966 model bir araç tam protokolün önüne geldiğinde benzini biterek yolda kaldı. Çevredekilerin iterek ilerlettiği klasik otomobil yol kenarına bırakıldı. Özel firmalar araçlarıyla geçerken vatandaşlara hediyelik eşya ve kentin lezzetleri arasında yer alan badem ezmesi, aynalı süpürge ve tatlı attı. Vatandaşlar hediyeleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bu sırada hediyeleri almak isteyen iki kişi arasında çıkan tartışma polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi. Zaman zaman ezilme tehlikesi geçiren ve caddeye çıkan çocukları polis ekipleri uyardı.
Ekrem Canalp,Edirne
25 Kasım 2018 Pazar 17:55