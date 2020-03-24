Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››EDİRNE Eczanede, naylonlu koronavirüs önlemi - Haberler

EDİRNE Eczanede, naylonlu koronavirüs önlemi

Eczanede, naylonlu koronavirüs önlemiEDİRNE'de, eczacı Oğuzhan Sancıklı, çok sayıda vatandaşın ilaç almaya geldiği iş yerinde müşteriler ile çalışanlar arasında şeffaf naylon perde çekerek koronavirüse karşı önlem aldı.

24.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:00
Eczanede, naylonlu koronavirüs önlemi
EDİRNE'de, eczacı Oğuzhan Sancıklı, çok sayıda vatandaşın ilaç almaya geldiği iş yerinde müşteriler ile çalışanlar arasında şeffaf naylon perde çekerek koronavirüse karşı önlem aldı. Sancaklı, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir alan oluşturduk" dedi.
Türkiye'de de her geçen gün vaka sayısının artığı koronavirüs salgınına karşı, tüm kesimler önlemlerini en üst seviyede almayı sürdürüyor. Edirne 'nin Dilaverbey Mahallesi'nde eczacı Oğuzhan Sancaklı da çok sayıda vatandaşın ilaç almaya geldiği iş yerinde müşteriler ile çalışanlar arasında şeffaf naylon perde çekerek salgının bulaşma riskine karşı önlem aldı. Naylon perdenin üzerine, 'Eczanemiz günde iki defa sabah ve akşam dezenfekte edilmektedir' gibi uyarı yazıları da asan Sancaklı, müşteri ile şeffaf naylon perdenin arkasından iletişim kuruyor, açılan küçük bölümden ilaçları veriyor.
'GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM İLERDE DAHA FARKLI ÖNLEMLER ALACAĞIZ'
Koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir önlem aldıklarını belirten Oğuzhan Sancaklı, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir alan oluşturduk. Bazı arkadaşlarımız kapının dışında önlem alıyordu, yağmurlu günler başlıyor. Biz de gelenleri dışarıda bırakıp ıslanmasınlar diye eczane içinde böyle bir alan oluşturduk. Şimdilik geçici böyle bir çözüm bulduk ileride daha farklı önlemler almak için düşüncelerimiz var" dedi.
'BU ÖNLEMLERLE SALGININ YAYILMASI ÖNLENEBİLİR'
Eczaneye ilaç almaya gelen Ayfer Koşucu, alınan önlemin yerinde olduğunu belirterek, "Bu önlemi çok beğendim, teşekkür ediyorum kendilerine böyle bir önlem aldıkları için. Herkesin böyle önlemler almalarını istiyoruz. Özelikle yaşlı hastalarımız çok var" diye konuştu.
Uygulamayı beğendiğini söyleyen Ali Çakır ise, "Ben bu uygulamayı çok beğendim, yerinde bir uygulama. Önlemlerin artırılması gerekiyor. Bu önlemler sayesinde salgının yayılmasını önleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
EDİRNE Eczanede, naylonlu koronavirüs önlemi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

EDİRNE Eczanede, naylonlu koronavirüs önlemi
Etiketler : Koronavirüs, Edirne, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor Haberler
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor
Yeniay şifa ile geliyor, Coronavirüs aşısı bulunabilir! Haberler
Yeniay şifa ile geliyor, Coronavirüs aşısı bulunabilir!
Canlı yayına katılan Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını verdi Haberler
Canlı yayına katılan Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını verdi
Kameralar önünde Trump’a korona şakası! Büyük korku yaşadı Haberler
Kameralar önünde Trump'a korona şakası! Büyük korku yaşadı
Birlikte oldukları eskortlar, tekliflerini kabul etmeyince hınçlarını görevliden çıkardılar Haberler
Birlikte oldukları eskortlar, tekliflerini kabul etmeyince hınçlarını görevliden çıkardılar
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Haberler
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Korona salgını Türkiye’de bir sektörü çökertti! Zarar 30 milyon dolar Haberler
Korona salgını Türkiye'de bir sektörü çökertti! Zarar 30 milyon dolar
Bağışıklık sistemini güçlendiren ekmek üretildi! Yok satıyor Haberler
Bağışıklık sistemini güçlendiren ekmek üretildi! Yok satıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

65 yaşın üzerindeki çift, yardıma gelen jandarmayı Türk bayrağıyla karşıladı - Haber İran'da 6 yaşındaki çocuk korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber GETHAM'dan sağlık sektörüne destek - Haber Washington'da Kovid-19 salgını nedeniyle iş yerleri kapatılıyor - Haber Van'da 65 kurusıkı tabanca ele geçirildi - Haber Son dakika: Vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi - Ekonomi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi - Haber Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi - Haber Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu - Haber Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var - Haber
Loading