Edirne Emniyetinden Mahallelerde Huzur Toplantıları

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri mahallelerde huzur toplantıları düzenliyor.
Her hafta bir mahallenin kahvehanesinde gerçekleşen toplantıda, vatandaşlar polis ekiplerine istek ve sıkıntılarını dile getiriyor.
Mahalle sakinlerine suçla mücadele hakkında bilgi veren ekipler, mahallelerin huzuru yerinden sağlanması amacıyla broşürler dağıtıyor.
Abdurrahman Mahallesi'nde düzenlenen huzur toplantısına Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Bilsel ve Asayiş Müdürü Şener Derin de katıldı.
Emniyet Müdürü Kurt, burada yaptığı konuşmada, Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların asayiş konularına duyarlı olduğunu söyledi.
Edirne'nin güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu aktaran Kurt, güven ve huzurun devam etmesi için düzenledikleri huzur toplantılarında vatandaşların taleplerini aldıklarını kaydetti.
Kurt'un konuşmasının ardından vatandaşlar istek ve taleplerini dile getirdi.
Toplum destekli polis ekipleri de vatandaşların taleplerinin not aldı.