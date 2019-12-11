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Edirne enez'de 30 kaçak göçmen yakalandı

Enez'de 30 kaçak göçmen yakalandıEdirne'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

11.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:32
'de 30 kaçak göçmen yakalandı
'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla 'a gitmeye çalışan, uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 4'ü çocuk, 10'u kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yakalanma anları, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülendi.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Edirne enez'de 30 kaçak göçmen yakalandı

Afganistan, Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel

Kaynak: DHA


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