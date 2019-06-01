Edirne - Filibe tren seferleri başladı

Kaynak: DHA

TCDD ve Bulgaristan demiryolları arasında yapılan mutakabat sonucu 2019 Avrupa Kültür Başkenti Filibe Plovdiv ile Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapan, tarih ve kültür kenti Edirne arasında tren seferleri başladı. Filibe'den hareket eden tren öğle saatlerinde 30 yolcusuyla Edirne'ye ulaşırken, seferlerin 2 kentin turizmi ile ticaretine büyük katkı sunması bekleniyor.Filibe ile Edirne arasında turizm ve ticareti arttırmak amacıyla başlatılmasına karar verilen tren seferlerinin ilki bugün yapıldı. Filibe'den hareket eden 226 yolcu kapasiteli tren, öğle saatlerinde 30 yolcusuyla Edirne'ye ulaştı. Trenle Edirne'ye gelen Bulgar ziyaretçiler, şehrin çeşitli yerlerini gezmek ve alışveriş yapmak üzere gardan ayrıldı.'ARTIK EDİRNE'YE DAHA RAHAT GELECEĞİZ'Trenle Filibe'den Edirne'ye gelen Bulgar Elif Radeva, Edirne'ye artık daha rahat gelebilecekleri için mutlu olduklarını söyledi. Radeva, "Yolculuk çok güzel geçti. Tren seferleriyle daha rahat gelebileceğiz. Yaz günlerinde Türk vatandaşları Almanya'dan çok geliyor, gümrükler kalabalık oluyor o nedenle trenle gelmek daha rahat olacaktır" dedi. Filibe'den saat 08.40'te kalkan trenin Edirne'ye saat 12.15'te geldiğini ve 17.00'de dönecek olmasının kendilerine alışveriş için çok kısıtlı zaman tanıdığını dile getiren Radeva, "Beş saatlik süre alış veriş için pek yeterli değil ama bir kahve içip gezmek için makul. Bu uygulamayı hayata geçirenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.SEFERLER SADECE CUMARTESİ VE PAZAR YAPILIYORÖte yandan Filibe - Edirne seferini yapan tren 2 ikinci mevki oturma yerli vagon ve 1 ikinci mevki kuşetli vagon olmak üzere 226 yolcu kapasiteli, 3 vagondan oluşuyor. Plovdiv, Dimitovgrad, Svilengrad, Kapıkule, Edirne merkez ve Edirne Gar hattını izleyen tren aynı hattı kullanarak geri dönüyor. 184 kilometrelik mesafeyi 4 saat 15 dakikada kat eden tren Edirne'den saat 17.00'de kalkarak, Filibe'ye saat 21.15'te varıyor. Filibe'den saat 08.40'ta kalkarak, saat 12.18'de Edirne'ye ulaşıyor. Tren seferleri şimdilik sadece Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Edirne ile Filibe arasında bilet ücreti ise bir kişi birinci mevki kuşetli 10,36 Euro, ikinci mevki kuşetli 6,86 Euro olarak belirlendi.FİKİR İSTANBUL - SOFYA HATTI KEŞFİNDE ORTAYA ÇIKTIFilibe - Edirne tren seferi fikri Trakya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği girişimleriyle İstanbul - Sofya tren hattını keşfetmek üzere çıkılan gezide ortaya çıktı. Gezi sonrası TCDD'nin Haydarpaşa'daki Bölge Müdürlüğü'ne konuyla ilgili sunulan rapor, yetkililerin onayını aldı. TCDD'nin girişimleri doğrultusunda Bulgaristan Demiryolları ile bağlantıya geçildi. 2 demiryolu arasında anlaşma yapılarak, 1 Haziran itibariyle 2 şehir arasında tren seferleri başlatıldı.- Edirne