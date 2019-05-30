EDİRNE Göçmenlerden 'Yunan polisi darp etti' iddiası

Kaynak: DHA

Göçmenlerden 'Yunan polisi darp etti' iddiasıYunanistan'a yasa dışı yollardan geçen Mısırlı Hasan Mahmut (18) Ahmet Samir (26) ve Iraklı İbrahim Hıdır (35), Yunan polisininin kendilerini 2 gün aç bırakıp, şok cihazı ve jopla darp edilip, plastik mermi ile vurularak, Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.İstanbul'dan anlaştıkları bir organizatöre para vererek Edirne'de Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen Mısır uyruklu Hasan Mahmut, Ahmet Samir ve Iraklı Ahmet Samir, Yunanistan'ın Selanik kentine gitmek için Dimetoka'da otogara gitti. Burada Yunan polisine yakalanan göçmenler iddiaya göre,2 gün aç bırakılıp şok cihazı ve jopla dövülerek darp edilip Meriç Nehri kenarına getirildi. Burada plastik mermi ile vurulan göçmenler, zorla Türkiye'ye gönderildiler.Türkiye tarafından askerler tarafından yakalanan göçmenler, hastaneye götürülüp, tedavileri yapıldı. Türkiye'de askerlerin kendilerine çok iyi davrandığı anlatan Iraklı İbrahim Hıdır, Bizi yakaladıklarında konuşma fırsatı vermeden vurmaya başladılar. Daha sonra bize elektrik vererek işkence yaptılar. Ayaklarımıza plastik mermi sıktılar. Ellerimize ters kelepçe yaparak bizi dövdüler dedi.Mısırlı Hasan Mahmut, Yunan polisinin kendilerini ıssız bir yere götürüp işkence yaptığını iddia ederek, Bizi ıssız bir yere götürdüler. Bir kamp yeri değildi. Kıyafetlerimizi üzerimizden aldılar. Üzerimizdeki tüm kıyafetleri çıkarıp elektrik jopl bizi dövdüler dedi.