EDİRNE GURBETÇİ YOĞUNLUĞU, YUNAN VE BULGAR TURİSTİN EDİRNE'YE GELİŞİNİ AZALTTI

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yaşayan gurbetçilerin yaz tatillerini geçirmek için karayolu ile anavatana gelirken, Edirne
'de Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarında yoğunluk oluşturması, kentte alışverişe gelen Yunan ve Bulgar turistin azalmasına neden oldu. Yunan ve Bulgar turistlerin kapılardaki yoğunluk nedeniyle gelmediğini söyleyen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Gümrük kapılarındaki gurbetçi yoğunluğundan çok zaman kaybı oluyor. Kuyrukta beklemek istemeyen Yunan ve Bulgar turistler bu yüzden alışveriş için Edirne'ye gelmiyor. Yoğunluk nedeniyle Bulgar ve Yunan turistin gelişlerinde yüzde 40 azalma var. Bu da Edirne ekonomisi ciddi bir şekilde etkiliyor dedi.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için anavatana gelişlerini sürdürüyor. Karayolu ile gelen ve sınır kapılarında yoğunluk oluşturan gurbetçiler, Kapıkule'de geçen 15 Temmuz günü 7 bin 811 araçla 39 bin gurbetçi girişi 19 MAYIS GÜNDEMİyaşanırken, tüm zamanların rekorunu kırdı. Kapıkule ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki gurbetçi yoğunluğu nedeniyle Edirne'ye günü birlik alış verişe gelen ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan Yunan ve Bulgar turistlerin sayısında düşüş yaşandı. Edirne'de başta cuma günleri kurulan sosyete pazarı olarak bilinen ve Yunan ve Bulgar turistlerin büyük ilgisini çektiği Ulus Pazarı başta olmak üzere esnaflar bu durumdan olumsuz etkilendiklerini dile getirdi.
'BULGAR TURİSTTE YÜZDE 40 AZALMA VAR'
ETSO Başkanı Recep Zıpkınkrut, Bulgaristan ve Yunanistan'dan Edirne'ye alışveriş yapmak için gelen turistlerde yüzde 40 azalma olduğunu söyledi. Zıpkınkurt, Gümrük kapılarındaki gurbetçi yoğunluğundan çok zaman kaybı oluyor. Kuyrukta beklemek istemeyen Yunan ve Bulgar turistler bu yüzden alışveriş için Edirne'ye gelmiyor. Yunan ve Bulgar turistin bu gurbetçi yoğunluğu olduğu günlerde sınır kapılarında ayrı bir perondan geliş ve gidişlerini sağlayacak peron açılmasını istiyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı önümüzdeki günlerde Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne sunacağız. Yoğunluk nedeniyle Bulgar ve Yunan turistin gelişlerinde yüzde 40 azalma var. Bu da Edirne ekonomisi ciddi bir şekilde etkiliyor. Bunun için de gerek gümrük başmüdürü, gerek emniyet müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalarda, süreyi kısaltmaya çalışıyoruz dedi.
'EKONOMİ BÜYÜK YARA ALIYOR'
Bulgar ve Yunan turistin kendi araçları ve turlar düzenleyerek gelip alışveriş yapıp ciddi anlamda döviz bıraktığı en önemli yerlerden biri olan Ulus Pazarı Kooperatif Başkanı Bülent Resioğlu, kent ekonomisi büyük bir yara aldığını söyledi. Geçişlerin en yoğun yaşandığı Kapıkule Sınır Kapısı'na ek bir peron açılarak Bulgar turistlerin beklemeden geçişlerin sağlanmasını isteyen Reisoğlu, Gümrük kapılarında gurbetçi yaşanan gurbetçi yoğunluğu, Edirne'ye bir kaç saatliğine alışveriş yapmaya gelen Bulgar ve Yunan turist gümrükte saatlerce bekleyeceği için gelmiyor. Yetkililerin bu sorunu çözmesini istiyoruz. Ek bir peron konulacaksa ek peron koyup geçişler hızlandırılsın. Tüm Edirne esnafı bu durumdan etkilenmiştir. Ekonomi
büyük yara almaktadır. Gümrüklerde Yunan ve Bulgar turistin geçiş yapacağı yeni peronlar açılıp geçişler hızlandırılabilir. Buraya bir kaç saatliğine alışverişe gelen Bulgar ve Yunan turistler kapılarda saatlerce beklemek istemiyorlar. Kapılarda yaşanan gurbetçi yoğunluğu nedeniyle pazara gelen Bulgar ve Yunan turistlerde yüzde 60 düşüş oldu. Bu sadece pazarda değil kentin tümünde, alışveriş merkezleri ve çarşıda esnafı etkiliyor şeklinde konuştu.
Ulus Pazarı esnaflarından Necmi Tiblis, Bulgar ve Yunan turistin gelmemesi nedeniyle işlerin azaldığını belirterek, Gurbetçi yoğunluğundan pazara Bulgar ve Yunan turist gelmez oldu, işlerim azaldı. Burada onlar elini ayağını kesince işlerimiz durdu. Kapılardan gelemiyorlar. Kışın işlerimiz daha güzel oluyor dedi. Pazarcılardan Cafer Kaya, Kapıda gurbetçi yoğunluğu olduğu için müşteri gelemiyor. Gelen çok az müşteri var. Gelenlerde çok beklemekten şikayetçi. Gurbetçiler geliyor, Bulgar müşterilerimiz gelemiyor. Bu yoğunluk işlerimizi çok etkiliyor. Yaklaşık 1 aydır işlerimiz durdu. Pazarda kimse yok. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz dedi.