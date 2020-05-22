EDİRNE Halk pazarına çocuklarını da getirdiler

Halk pazarına çocuklarını da getirdilerEDİRNE'nin Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi kurulan halk pazarında yoğunluk yaşandı.

22.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:16
Halk pazarına çocuklarını da getirdiler
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi kurulan halk pazarında yoğunluk yaşandı. Alışveriş yapanlar, sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı ailelerin pazara çocuklarını da getirdikleri görüldü.
Keşan'da, koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi bugün halk pazarı kuruldu. Ramazan Bayramı nedeniyle başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar pazara akın etti. Bazıları maske dahi takmayan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymadı. Bazı vatandaşların ise yasak olmasına rağmen yanlarında çocuklarını da getirdiği görüldü. Pazarda denetimlerini sürdüren polis ve zabıta ekipleri, kalabalığa, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
EDİRNE Halk pazarına çocuklarını da getirdiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Keşan, Güncel, Haber

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