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EDİRNE Halk pazarında steril mendil dağıtıldı

Halk pazarında steril mendil dağıtıldıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri ve İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesi kapsamında bugün kurulan halk pazarında giyim, oyuncak ve benzeri malzeme satanlar tezgah açmazken, pazarcılar ve alışveriş yapanlara steril mendil dağıtılarak,...

28.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:40
Halk pazarında steril mendil dağıtıldı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri ve İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesi kapsamında bugün kurulan halk pazarında giyim, oyuncak ve benzeri malzeme satanlar tezgah açmazken, pazarcılar ve alışveriş yapanlara steril mendil dağıtılarak, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden salgın nedeniyle İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderdiği ek genelgede semt pazarlarında giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyeceğini bildirdi. Açıklamanın ardından Trakya'nın en büyüğü olan ve bugün Keşan ilçesinde açılan halk pazarında birçok tezgah yeri boş kaldı. Yasaklar kapsamında sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ile temizlik maddelerinin satışına izin verildi. Sebze ve meyve satışı yapan esnaf ise sosyal mesafe kuralına uyarak tezgahlarını kurdu. Pazarcıların maske ve eldiven takmaları zorunlu hale getirilirken, müşterin ürünleri seçmesine ise izin verilmedi. Pazara çıkanlara, belediye hoparlörlerinden sık sık alışverişlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konusunda uyarı yapıldı.
SİGARA İÇEN ESNAFI UYARDI
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) üyeleriyle birlikte pazarcılar ile alışveriş yapanlara steril mendil dağıtarak, sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi. Helvacıoğlu, tezgah başında sigara içen esnafı ise sigara içmemeleri konusunda uyardı. Helvacıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesi kapsamında pazaryerinde birçok esnafın tezgah açmadığını belirterek, "Bugün daha daraltılmış bir pazar kurduk. Hem pazarcılara hem de vatandaşlara steril mendil dağıtıyoruz. Hem de KEDAK üyeleriyle vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Herkesin sosyal mesafeyi koruması lazım. Bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Alışveriş yapacaksak bunu izole ve mesafeli şekilde yapmalıyız" dedi.
KEDAK Başkanı Gökhan Yumuşak da, koronavirüs tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması adına vatandaşlara uyarıda bulunduklarını söyledi.
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EDİRNE Halk pazarında steril mendil dağıtıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Keşan, Güncel

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EDİRNE Halk pazarında steril mendil dağıtıldı

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