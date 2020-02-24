Edirne hayatını kaybeden iş insanı susesi, toprağa verildi

Hayatını kaybeden iş insanı Susesi, toprağa verildi

İSTANBUL'da oğlu Anıl Susesi'nin düğün gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden, Türk kozmetik Endüstrisi'nin önde gelen isimlerinden, Pereja İleri Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Edirneli işadamı Özer Sezer Susesi(66), son yolculuğuna uğurlandı. Edirne'de Eski Camii'de kılınan cenaze namazında, Susesi ailesini sevenleri ve dostları yalnız bırakmazken, acılı aile gözyaşlarına hakim olamadı.

Kozmetik endüstrisinin duayen isimlerinden Özer Sezer Susesi, İstanbul'da önceki gece bir düğünle dünya evine giren Fatma Girik'in torunu, Ecem Fatma Girik ve Pe-Re-Ja kolonyalarının veliahtı oğlu Anıl Susesi'nin İstanbul Raffles Otel'de nikahlarının kıyılmasından yalnızca yarım saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Edirneli işadamı Özer Sezer Susesi'nin ani vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Susesi için bugün Edirne Eski Camii'de cenaze töreni düzenlendi.

Sabah İstanbul Florya Camii'nde helallik alınan Susesi'nin cenazesi daha sonra Edirne'ye getirildi. Özer Sezer Susesi için Eski Camii'de ikindi namazında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Susesi ailesini, sevenler, dostları ve çok sayıda iş insanı yalnız bırakmadı.

İkindi namazından sonra Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Özer Sezer Susesi'nin cenazesi Edirne Yeniimaret Mahallesi'ndeki Bademlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA