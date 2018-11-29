Edirne Heyeti, Bakan Yardımcısı Yerlikaya'yı Ziyaret Etti

Edirne
heyeti, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
'yı ziyaret etti. İpsala
Kaymakamı Enis Aslantatar, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman
, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe
ve AK Parti Merkez
İlçe Başkanı Çağrı Muştu çeşitli ziyaretler bulunmak üzere başkente gitti.
Edirne heyeti ziyaretleri kapsamında Bakan Yardımcısı Yerlikaya'yı da makamında ziyaret etti.
Ziyarette İpsala ilçesine yapılması düşünülen spor kompleksi, Kırkpınar
Er Meydanı ve Edirne'ye yapılacak spor yatırımları ele alındı.
Bu arada aynı zamanda Edirne Amatör Lig'de mücadele eden Osmanlı Spor Kulübü Başkanı Çağrı Muştu, Bakan Yardımcısı Yerlikaya'yı kulübünün bir maçını izlemek için Edirne'ye davet etti.
29 Kasım 2018 Perşembe 11:45