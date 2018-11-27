Edirne Hollanda'dan Köpekleri 'Angel'ın Mezarını Ziyaret İçin Geldiler

Hollanda
'dan Muğla
'nın Fethiye
ilçesine tatile gelen gurbetçi Çıldır
ailesi, konakladıkları otelde başka bir köpeğin saldırısı sonucu ölen ve Ağustos Edirne
'nin Uzunköprü
ilçesinde hayvan mezarlığında toprağa verdikleri köpekleri Angel'ın mezarını ziyaret etmek için yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol geldi. Aile, köpeklerinin ölümüne neden olan otel sahibi hakkında 40 bin lira manevi, 2 bin lira da maddi tazminat davası açtı. Hollanda'da yaşayan gurbetçi Meryem
ve Erkan Çıldır çifti 3 kızları ve Terrier cinsi 6 yaşındaki 'Angel' isimli köpekleriyle birlikte Ağustos ayında Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile geldi. Hayvan dostu otele yerleşip tatillerini geçiren ailenin köpeği, havuz başında otel sahibinin Dogo cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından köpeğin saldırısından güçlükle kurtarılan ve ağır yaralanan 'Angel', sahipleri tarafından önce ilçede veterinere, ardından da 200 kilometre uzaklıkta Antalya
'da hayvan hastanesine götürüldü. 6 saatlik operasyon geçiren köpek, iki gün kaldığı yoğun bakımda öldü.
Çıldır, ailesi çok sevdikleri köpeklerini Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki hayvan mezarlığında toprağa verdikten sonra, yaşadıkları Hollanda'ya döndü. Meryem ve Erkan Çıldır çifti, mermerden yaptırdıkları köpeklerinin mezarını ziyaret etmek için Hollanda'dan yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol kat ederek, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geldi. Köpeğinin mezar taşını öpen Meryem Çıldır, gözyaşlarına hakim olamadı. Yanında getirdiği çiçek ve oyuncakları köpeğinin mezarına bırakan Meryem Çıldır, Duygularım tarif etmek çok zor. Mezarına ziyarete geldiğim için sevinçliyim ama onun öldüğüne hala üzülüyorum. Ondan ayrı 3 ay nasıl geçti, bir Allah bilir bir de biz. Geldik, gördük ziyaret ettik, gece yanında kaldık. Ona çiçek ve hediyelerini getirdik. Hukuku süreçte başladı. Eşya değil de can olarak yargılanacak. Bekliyoruz bakalım ne kadar sürecek. Angel'ın ölümünden sonra hayatımız alt, üst oldu. Psikolojik destek görüyoruz. O tramvayı atlatıp acıyı dindiremiyoruz. O sevgi kelimeye anlatılması az gelir. Olan oldu artık böyle bitmesin köpeklerin sonları. İnsanlar değer versin hayvanlara bundan sonra ki mücadelemiz bu olacak. Bunun için mücadele edeceğiz dedi.
TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR
Erkan Çıldır, köpeklerinin mezarını ziyaret etmek için 2 bin 500 kilometre yol geldiklerini belirterek, Türkiye
'de köpeklere ve sokak hayvanlarına çok kötü davranıyorlar. İşkence yapıyorlar. Türkiye'den 2 kardeş köpek sahiplenip Hollanda'ya götürmeyi düşünüyoruz dedi.
Meryem ve Erkan Çıldır çifti, ölen köpekleri için hukuk mücadelesi başlattı. Çift, avukatları aracılığıyla, köpeklerinin ölümüne neden olan köpeğin ve otelin sahibi hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. Çıldır çifti, Fethiye'de avukatları Yiğit Parmaksız aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'nde otel sahibi hakkında 40 bin lira manevi, 2 bin lira da maddi tazminat davası açtı. Erkan Çıldır, amaçlarının para kazanmak olmadığını ifade ederek, Bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesin. Biz otelin sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusu ile ilgili savcılığın soruşturması da sürüyor. Otel sahibi bizi arayıp bir baş sağlığı bile dilemedi. Biz köpekten şikayetçi değiliz, sahibinden şikayetçiyiz dedi.
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