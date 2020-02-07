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Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Gegeoğlu: "Sağlık turizmi için önemli adımlar atılıyor"

CHP Edirne İl Genel Meclis Üyesi Çiğdem Gegeoğlu, Edirne'de bulunan özel ve kamu hastanelerinde geçen yıl 2 bin 292 yabancı uyruklu hastaya hizmet verdiğini belirtti.

07.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:30Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Gegeoğlu:
CHP İl Genel Meclis Üyesi Çiğdem Gegeoğlu, Edirne'de bulunan özel ve kamu hastanelerinde geçen yıl 2 bin 292 yabancı uyruklu hastaya hizmet verdiğini belirtti.
İl Genel Meclisi, meclis salonunda Mehmet Geçmiş başkanlığında toplandı.
Gegeoğlu, toplantıda sağlık turizmi ile ilgili raporu sundu. Çiğdem Gegeoğlu, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle sağlık turizmi servisi kurulduğunu söyledi.
Sağlık turizmi kapsamında yapılanları anlatan Gegeoğlu, şunları kaydetti:
"Hastanemizde 6 dilde hizmet verecek tercümanlık ekibi bulunmaktadır. Yine 9 dilde barkovizyonlardan hastanemize gelenlere tanıtım duyurusu yapacak sunumlar ve doktorlarımızın yabancı dilde özgeçmişleri hakkında bilgiler mevcuttur.
Edirne'de bulunan özel ve kamu hastanelerinde 2019 yılı içerisinde toplam 2 bin 292 yabancı uyruklu hastaya hizmet verilmiştir. Bunların bin 490'ı sağlık turizmi kapsamında olup 802'si de turist sağlığı kapsamındadır. Edirne'de sağlık turizmi için önemli ve güzel adımlar atılıyor."
İl Genel Meclisi Başkanı Geçmiş de raporu yararlı bulduğunu il genel meclisi olarak sağlık turizmi kapsamında yapılan çalışmalara destek verdiklerini kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Hastanesi, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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