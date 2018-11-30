Edirne İl Özel İdaresi 2019 Bütçesi Kabul Edildi

30 Kasım 2018 Cuma 16:59



30 Kasım 2018 Cuma 16:59

Edirne İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesi 88 milyon lira olarak kabul edildi.Edirne İl Genel Meclisi'nin kasım ayı son toplantısında, İl Özel İdaresi 2019 Mali Yılı Tasarı Bütçesi görüşüldü.Yapılan görüşmeler sonucu 88 milyon lira olarak belirlenen bütçe oy birliğiyle kabul edildi.Edirne Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, İl Özel İdaresi bütçesinin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belirlendiğini söyledi.Bütçenin Edirne'ye hayırlı olmasını dileyen Geçmiş, "20 gün boyunca yapılan görüşmeler neticesinde bütçeyi şekillendirdik. İhtiyaçlara göre gider kalemleri belirlendi. Bütçeyi en iyi şekilde uygulayıp gerekli hizmetleri yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.