Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden 'Covid-19' açıklaması

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Edirne'de yoğun bakım kapasitesinin şu an itibariyle yüzde 2,5'unun kullanıldığını açıklayarak, bazı sosyal medya paylaşımları hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

09.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:46
Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden 'Covid-19' açıklaması
Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Edirne'de yoğun bakım kapasitesinin şu an itibariyle yüzde 2,5'unun kullanıldığını açıklayarak, bazı sosyal medya paylaşımları hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

"Pozitif teşhisi almış tüm hastalar hastanelerimizde"

Edirne'de Covid-19 pozitif kişilere ait olduğu iddia edilen bir listenin sosyal medya üzerinden dağıtılmasının ardından açıklamalarda bulunan Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Edirne'de Covid-19 pozitif teşhisi almış bütün kişilerin devlet hastanelerinde ve üniversite hastanesinde tedavi altında tutulduğunu ve bunların dışında hiçbir yer ve adreste Covid-19 pozitif olan hasta bulunmadığını vurguladı.

"Yoğun bakım kapasitemizin yüzde 2,5'u kullanılıyor"

"Bundan sonra da Covid-19 pozitif teşhisi almış bütün vakaları hastanelerimizde tedavi edebilecek her türlü imkan ve kabiliyetimiz bulunmaktadır" diyen Kalkan, "Bu anlamda, ilimizde yoğun bakım kapasitemizin de şu an itibariyle yüzde 2,5'u kullanılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya ve yanlış yönlendirmeye yönelik art niyetli sosyal medya paylaşımlarına kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca konu ile ilgili yasal işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna saygı ile duyurulur" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler: Cengiz Kalkan, Edirne, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Haberler ›› Güncel ››Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden 'Covid-19' açıklaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:53: Esenyurt'ta polisten Arapça "evde kal" anonsu - Haber 14:53: İspanya'da Covid-19'un uğramadığı Zahara de la Sierra kasabası örnek olmaya devam ediyor - Haber 14:52: Sivas itfaiyesi, virüs salgınının sona ermesi için kurban kesti - Haber 14:52: Heyelan nedeni ile kapanan yolu açma çalışmaları devam ediyor - Haber 14:52: Giresun'da göreve başlamak üzere 679 sağlık personeli atandı - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 13:39: Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı - Magazin 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor