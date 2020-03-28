Edirne ile Kırklareli'de tabiat parkları kapatıldı

EDİRNE ve Kırklareli 'de, İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan ek genelgeyle koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları sahil kesimleri, park ve mesire alanlarının kapatılması kararının ardından tabiat parklarına girişler kapatıldı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca dün yayınlanan genelge ile hafta sonları sahil kesimleri ile piknik, mangal yapılabilecek park ve mesire alanları için kapatılma kararı verildi. Genelgenin ardından Edirne 'nin Enez ilçesindeki Gala Gölü Milli Parkı ile Keşan ilçesindeki Gökçetepe ve Kırklareli'ndeki Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı'na girişler bugün kapatıldı. Girişlerde bekleyen milli parklar ekipleri, parklara girmek için gelen vatandaşları uyararak geri döndürdü.

Kaynak: DHA