EDİRNE İNGİLİZ KANOCU MERİÇ NEHRİ'NDE ASKERİ YASAK BÖLGEDE YAKALANDI

EDİRNE'de Yunanistan sınırında Meriç Nehri'nde kanoyla askeri yasak bölgeye giriş yaptıktan sonra yakalanan İngiliz uyruklu A.J.B. işlemlerinin ardından kendi isteği üzerine Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a gönderildi.

Edirne'de Yunanistan'a sınır Orhaniye köyünde Meriç Nehri üzerindeki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askerleri suyun üzerinde kanoyla askeri yasak bölgeye giriş yapan kişiyi yakaladı. Türkiye tarafına izinsiz giriş yapan kişiyi gözaltına alan askerler, kimlik kontrolünde şahsın İngiliz vatandaşı A.J.B. olduğunu tespit etti. Sınır ihlalinden gözaltına alınan İngiliz uyruklu kanocu, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yakalanan İngiliz uyruklu A.J.B. işlemlerinin ardından polis nezaretinde 'askeri yasak bölgeye izinsiz girme suçundan' hakkında açılan soruşturma kapsamında sorgusu için Edirne adliyesine sevk edildi. İngiliz kanocu savcılıkta verdiği ifadesinde, sosyal bir proje için Fransa'dan kanoyla Kasım ayında yola çıktığını belirterek, Ben bir sosyal proje kapsamında Fransa'dan kanoyla dünya turuna çıktım. Geçtiğim tüm ülkelerde bana izin verildi. Amacım dünyayı kanoyla gezmek dedi.

Serbest bırakılan A.J.B., Edirne Göç İdaresi'ne ait araçla polis nezaretinde Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na götürüldü.

İşlemleri tamamlanan A.J.B., kendi isteğiyle kano ve yanındaki malzemelerle birlikte polis nezaretinde Yunanistan'a geçti.

Kaynak: DHA