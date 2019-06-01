EDİRNE İpsala'da kilometrelerce 'tatilci' kuyruğu

İpsala
'da kilometrelerce 'tatilci' kuyruğu (Ek görüntüler)
Dokuz günlük Ramazan Bayramı
tatilini Yunanistan
'da geçirmeyi tercih eden ailelerin bulunduğu araçlar, Edirne
'de İpsala Sınır Kapısı'nda yer yer 5 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturdu.
Sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan'a gitmek isteyen tatilciler, İpsala Sınır Kapısı'nda zaman zaman 5 kilometreye varan kuyruklarda saatlerce bekledi. Yoğunluğun her geçen saat daha da arttığı İpsala Sınır Kapısı'nda küçük araçlar için 2, TIR'lar içinde 1 peronda işlemlerin yapıldığı belirtildi. Bu nedenle işlemlerin çok yavaş sürdüğünü belirten, tatilciler duruma tepki gösterdi. İstanbul
'dan yola çıktığını belirten bir tatilci, Sabah saat 10.00'da İpsala Gümrük Kapısı
'nın yakınına geldik. Saat 13.00 oldu. 3 saattir çoluk çocuk bu sıcakta bekliyoruz ve sadece 500 metre ilerleyebildik. Daha önümüzde 1,5 kilometrelik yol var. Bu durumda günümüz burada geçecek. Bir çözüm bulsun yetkililer. Perişan olduk dedi.
TEPKİ GÖSTERDİLER
İpsala Sınır Kapısı'nda saatlerce kuyrukta bekleyen tatilciler, bu duruma tepki göstirdi. Bayram tatilini Yunanistan ve Balkan ülkelerinden geçirmek için İpsala Sınır Kapısı'na gelen Neriman Yanmaz, Yunanistan'dan geçip Balkan ülkelerine geçmek istiyoruz, 4.5 saaten bu yana burada bekliyoruz. Bize tadilat nedeniyle kuyruğun olduğunu söylüyorlar ama bayramın tarihini biliyorlar bunu erteleye bilirlerdi dedi.
Hayrettin Duman, ise yaklaşık 5 saatir kuyrukta beklediğini belirterek, Bize kimse neden burada beklediğimizi söylemiyor. Yunanistan'ın işi yavaşlattığını söyleyen var, tadilat diyen var ama olan bize oluyor. Bayram tatilini Yunanistan'da geçirmek isteyen Mustafa Kirazlı
ise, Yaklaşık 5 saatir burada sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Çoluk çocuk burada perişan olduk. Bayram tatilni kuyruklarda bekleyerek geçirmek istemiyoruz. Yetkililer buna bir çare bulsun şeklinde konuştu. İpsala sınır Kapısı'nda uzayan kuyruklar nedeniyle polis gelen araçları Pazarkule ve Kapıkule Sınır Kapılarına yönlendiriyor. İpsala Sınır Kapısı'nda tatilci kuyruğu 5 kilometreyi geçti. Türk yetkilileri kuyruğun Yunan tarafının yavaş çalışmasından kaynaklandığını söylüyor.
Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı
, Yunanistan
, Edirne
, İpsala
, Güncel