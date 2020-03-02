Edirne İpsala'da sınırı geçmeye çalışan göçmen Yunan askerinin ateş açması sonucu öldü

Yunanistan'ın sınırından geçmek isteyen göçmenlere uyguladığı şiddet her geçen gün artıyor. Yunan askerleri açtığı ateş sonucunda Ahmet Ebu Emad isimli göçmeni sırtından vurarak öldürdü.
GÖÇMENLERİN ÜZERİNE ATEŞ ETTİLER
Edirne 'nin İpsala ilçesinden bu sabah Yunanistan sınırını geçmek isteyen göçmenlere Yunan askerleri önce havaya ardında da göçmenlerin üzerlerine ateş açtı.
SIRTINDAN VURULAN GÖÇMEN ÖLDÜ
Bu sırada Yunanistan'a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emad adlı göçmen, sırtından vurularak yaralandı. Göçmenlerin Türk sınırına taşıdığı Ahmet Ebu Emad yolda hayatını kaybetti. Ebu Emad'in cansız bedeni, Enez'de hastane morguna kaldırıldı.
ARKADAŞLARI YUNAN ASKERLERİNİN ÖNCE KENDİLERİNİ DARBETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Edirne üzerinden sınırı geçmeye çalışırken Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurulup öldürülen Suriye uyruklu Ahmed Ebu İmad'in yanındaki arkadaşları, Yunan güvenlik güçlerinin silah kullanmadan önce kendilerini darbettiğini söyledi. İmad'a ön otopsi yapıldı.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri sınırda engellememe kararının ardından binlerce göçmen Yunanistan sınırına akın etti. Yunanistan sınırdaki askeri güvenliğini artırırken göçmenlere müdahalede gaz bombasından gerçek mermiye kadar şiddet dozunu artıran yöntemler uyguluyorlar.