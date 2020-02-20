Edirne iranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 gözaltı

İranlı uyuşturucu çetesine 4 ilde operasyon: 7 gözaltı

EDİRNE merkezli 4 ilde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda eroin ve metamfetamin ele geçirilirken, 5'i İranlı 7 şüpheli yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada İran uyruklu H.H.?nin uluslar arası uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Ülke içinde özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde uyuşturucu ticareti yapan ve temin ettiği uyuşturucuları Avrupa ülkelerine de sattığı tespit edilen H.H., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yakalanan H.H.?nin verdiği ifadeler üzerine kapsamlı çalışma yapan polis, Bolu'da narkotik ekipleriyle ortak yaptığı çalışmada 9 kilo 200 gram eroin. Bursa'da 4 kilo 80 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisin, İstanbul, Bolu ve Bursa'da yaptığı operasyonlarda aralarında 3 kadının da bulunduğu İran uyruklu H.H, S.E., F.M, M..J. İran uyruklu Kanada vatandaşı S.P. ile A.A. ve İ.T. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 46 gram skunk ile 139 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edirne'ye getirilen 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA