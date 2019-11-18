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Edirne istanbul otogarında pes dedirten hırsızlık

İstanbul otogarında pes dedirten hırsızlıkFİRMA ÇALIŞANI GİBİ DAVRANIP BİLET SATMAYA ÇALIŞTIEdirneli otobüs firması sahibi Mustafa Altunhan'ın İstanbul Otogarı'ndaki yazıhanesinde, kendini muavin olarak tanıtan bir kişi, görevlinin otobüsü kontrol etmek için çıktığı sırada kasadan 11 bin lira çaldı.

18.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:34
otogarında pes dedirten hırsızlık
FİRMA ÇALIŞANI GİBİ DAVRANIP BİLET SATMAYA ÇALIŞTI
Edirneli otobüs firması sahibi Mustafa Altunhan'ın İstanbul Otogarı'ndaki yazıhanesinde, kendini muavin olarak tanıtan bir kişi, görevlinin otobüsü kontrol etmek için çıktığı sırada kasadan 11 bin lira çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızın, kendisine otobüs firması çalışanı süsü vererek yolculara bilet satmaya çalıştığı da görülürken, rahatlığı ise pes dedirtti.
İstanbul Otogarı'nda önceki gün sabaha karşı benzerine az rastlanan bir hırsızlık olayı yaşandı. Kendisini muavin olarak tanıtan bir kişi Edirneli otobüs firması sahibi Mustafa Altunhan'ın yazıhanesine gelerek kendisini muavin olarak tanıtıp otobüs beklediğini söyledi. Yazıhane görevlisinin otobüs kontrolü için çıktığı aralıklarda sık sık bilet satışı yapılan bankoya giden ve çekmecedeki paraları kontrol eden hırsız, son denemesinde başarılı oldu. 11 bin lirayı çalarak kayıplara karışan şahıs, olay sırasındaysa gelen müşterilere kendisini görevli gibi tanıtıp bilet satmaya çalıştı.
BİLET SATMAYA BİLE KALKTI
Söz konusu olay otobüs firmasının güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Şüphelinin, hırsızlık esnasında gelen müşterilere kendini görevli gibi tanıtıp bilet satmaya da çalıştığının görülürken, pişkin tavrı ise pes dedirtti. Görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşarak duyuran firma sahibi Mustafa Altunhan, şüphelinin kendini görevlilere muavin diye tanıttığını ifade etti. Altunhan; Yazıhanedeki arkadaşımıza kendini muavin diye tanıtmış bu kişi. Birkaç saat otobüs bekliyor süsü vermiş kendine. Böylelikle, çalışan arkadaşımızın da otobüs kontrolü için gittiği sıralarda sürekli çekmecedeki paraları kontrol edebilme şansı yakalamış. En son görevli arkadaşımız Ankara arabasını çıkartmaya gittiği sırada da paraları alıp kaçmışö dedi.
BÖYLESİNE PES DİYORUM
Olayla ilgili güvenlik görüntülerini izlediklerinde ise çok şaşırdıklarını dile getiren Altunhan, şahsın kendini görevli gibi tanıtıp bilet bile satmaya kalktığını belirtti. Altunhan; Böyle bir hırsızlık hiçbir yerde olmamıştır herhalde. Hırsız yazıhanemizde bilet bile satmaya kalkıyor. Sabahın 4 buçuğunda geliyor ve hırsızlık yapıyor. Böylesine pes diyorum, başka hiçbir yerde görülmemiştir. Ama inanıyorum ki polisimiz bu kişiyi yakalayacaktır diye konuştu. Öte yandan Emniyet ekiplerinin olayla ilgili şüpheliyi arama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.
Edirne istanbul otogarında pes dedirten hırsızlık

İstanbul, Esenler, Güncel

Kaynak: DHA


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