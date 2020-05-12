EDİRNE Kapıkule'de 573 bin tıbbi maske ele geçirildi

Kapıkule'de 573 bin tıbbi maske ele geçirildiKAPIKULE Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen TIR'da, piyasa değeri 8 milyon 800 bin lira olan 573 bin 750 tıbbi korucuyu maske ele geçirildi.

12.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:02
Kapıkule'de 573 bin tıbbi maske ele geçirildi
KAPIKULE Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen TIR'da, piyasa değeri 8 milyon 800 bin lira olan 573 bin 750 tıbbi korucuyu maske ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda, şilte rulo ile ev eşyası taşıdığı beyan edilen TIR, Gümrak Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi ekiplerince, riskli olarak değerlendirildi. Konunun iletildiği Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahasındaki TIR'ı halat branda kontrolü yaparak, X-Ray cihazına yönlendirdi. Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine de hangara götürülerek, detaylı aramaya al,dı. Aramada, şilte rulo cinsi eşya yerine 255 adet koli içerisinde 573 bin 750 tıbbi koruyucu maske bulundu.
Kaçak olarak yurt dışına götürülmek istenen maskelerin gümrükleşmiş değerinin 8 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. EDİRNE Kapıkule’de 573 bin tıbbi maske ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Edirne, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
ABD’li gazeteciden Donald Trump’a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu Haber
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Murat Övüç’ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi Haber
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Survivor’un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu Haber
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu
Haberler››Güncel››EDİRNE Kapıkule'de 573 bin tıbbi maske ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:21: Sosyal mesafeli, cam fanuslu kafe müşterilerini koruyacak - Haber 15:21: Nissan eski CEO'suyla ilgili yeni detaylar... - Haber 15:20: Mekatronik öğrencileri dev festival için ilk aşamayı geçti - Haber 15:20: Kabil'de hastaneye silahlı ve bombalı saldırı: 13 ölü - Haber 15:20: Erdoğan: "Dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı... - Haber 14:05: Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi - Haber 13:40: Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu - Haber 13:26: Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü - Haberler 12:33: Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler - Haber 10:05: Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi - Haberler