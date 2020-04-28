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EDİRNE Kapıkule'de 72 saat uygulaması başladı, 14 günlük karantina kalktı

Kapıkule'de 72 saat uygulaması başladı, 14 günlük karantina kalktıTİCARET Bakanlığı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR sürücülerin 14 günlük karantina süresi 72 saate düşürmesinin açıklamasının ardından, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda uygulama başladı.

28.04.2020 19:34 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:37
Kapıkule'de 72 saat uygulaması başladı, 14 günlük karantina kalktı
TİCARET Bakanlığı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR sürücülerin 14 günlük karantina süresi 72 saate düşürmesinin açıklamasının ardından, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda uygulama başladı. Sınırda sağlık kontrolünden geçirilip ülkeye giriş yapan yabancı ve Türk vatandaşı TIR sürücüleri, 72 saat içinde tekrar ülkeden çıkış yapabilecekler.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın koronavirüsü salgını tedbirleri kapsamında Türkiye'ye giriş yapan TIR sürücülerine uygulanan 14 günlük karantina uygulamasını 72 saate düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamanın ardından Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda bugün uygulama başladı. Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan sürücüler, sağlık kontrolün ardından dilediklerinde 72 saat içinde ülkeden çıkış yapabilecekler. Türkiye'de 72 saatten fazla kalan sürücülere ise koronavirüsü salgını tedbirleri amacıyla kalacakları adreslerde 14 günlük karantina uygulamasının devam ettiği açıklandı.
TIR SÜRÜCÜLERİ UYGULAMADAN MEMNUN
Almanya ve Gürcistan'a mobilya ile kombi yükü boşaltıp ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan TIR sürücüsü Ali Yaşar Kirlice, 14 günlük karantina uygulamasının kaldırılmasının kendileri mutlu ettiğini söyledi. Kirlice, "Ben Almanya ve Gürcşistan'a ihraç yükü boşaltıp, Türkiye'ye geldim. Bu uygulamanın kalktığı iyi oldu. Böyle olması iyi oldu. İhracat hızlanacak" dedi. Ülkeye giriş yapan TIR sürücüsü Fatih Kırca ise, "TIR parkında artık dorse değiştirme kalktı, 72 saat içine dönersek sorun yok. Bu saatti geçtiğimizde 14 gün karantina da kalacağız" dedi. Sürücü Cemal Bora da, 14 günlük karantinanın kalmasının kendiler açısından çok güzel gelişme olduğunu söyledi. EDİRNE Kapıkule’de 72 saat uygulaması başladı, 14 günlük karantina kalktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Haber

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