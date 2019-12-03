Edirne kapıkule'de otomobil bagajında 14 yavru köpek yakalandı

Kapıkule'de otomobil bagajında 14 yavru köpek yakalandı

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilin bagajında yurda kaçak olarak sokulmak istenen terrier cinsi 14 yavru köpek yakalandı. Köpekler yediemin olarak HAYTAP temsilcisine teslim edildi.

Kapıkule Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye giriş yapan bir otomobilde şüphe üzerine yaptığı aramada kutu içinde uyutulmuş 14 trrier cinsi köpek ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken yavru köpekler yediemin olarak HAYTAP'a teslim edildi. Kapıkule Sınır Kapısı görevlilerince işlemleri tamamlanan yavru köpekleri teslim alan HAYTAP temsilcisi Metin Gülhan, Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP arasında imzalanan protokol gereği yakalanan hayvanların gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra gönüllülük esasına göre sahiplendirileceğini belirtti.

'UYANAMAYA BİLİYORLAR'

Yurda uyutularak sokulmak istenilen köpeklerin bazılarının uyanamayarak telef olduğuna dikkat çeken Gülhan, 4 beyaz, 4 kahverengi ve 6 alaca renk olan 14 terrier cinsi yavru köpeğimizin sağlık durumları iyi. Bu hayvanları kaçırırken genelde ilaçla uyutuyorlar ve çok uygunsuz halde taşımaya çalışıyorlar. Bundan dolayı maalesef birçoğu yollarda telef oluyor ya da ölümcül hastalıklara yakalanıyorlar. Bu hayvan kaçakçılığı son bulsun. Bu hayvanlarda bir can daha bebekler. Daha yavruyken annelerinden ayırıyorlar. Çok üzülüyoruz. Telef oluyorlar yollarda. diye konuştu.

'ÜCRETSİZ SAHİPLENDİRİLECEK'

Yakalanan köpeklerin aşı ve veteriner kontrolünden sonra ücretsiz şekilde sahiplendirileceğini açıklayan Gülhan, HAYTAP olarak köpeklere yedieminlik yapıyoruz. Köpeklerin veteriner kontrolleri ve aşılamaları yapıldıktan sonra ücretsiz şekilde gönüllük esasıyla sahiplendireceğiz şeklinde konuştu. Hayvan severlerde köpeklerin para ile satılmasına karşı çıkıp cezaların artırılmasını istiyor.

Kaynak: DHA