Edirne Kapıkule'de Yangın Söndürme Tüpü İçinde Kokain Ele Geçirildi

14 Aralık 2018 Cuma 15:08



14 Aralık 2018 Cuma 15:08

Kapıkule'de yangın söndürme tüpü içinde kokain ele geçirildiEDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da yapılan aramada, 1 milyon 500 bin lira değerinde 4 kilo 570 gram kokain ele geçirilirdi, 1 kişi gözaltına alındı.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında son yıllarda değişen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları ve yöntemleri mercek altına alındığı belirtildi.Yapılan analizler taşra birimleri ile paylaşılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildiBu kapsamda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Sahasına Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen, sürücülüğünü Türk uyruklu şahsın yaptığı Türk plakalı TIR aracı, risk kriterleri çerçevesinde değerlendirilerek X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama esnasında aracın römork kısmında bulunan yangın söndürme tüpünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik detektör köpeği eşliğinde yapılan detaylı aramada, yangın tüpünün içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde 4 kilogram 570 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü sevk edildiği Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklandı. Olayla ilgili şüphelilerin tespiti ve yakalanma çalışmalarına devam ediliyor.