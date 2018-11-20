Edirne Kapıkule'deki Tır Kuyruğunun Sona Ermesi İçin Türk-Bulgar Yetkililer Bir Araya Geldi

Türk ve Bulgar Gümrük yetkilileri bir araya gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanan uzun TIR kuyruklarının sona ermesi için görüşmelerinde bulundu. Ticaret Bakanlığı
Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş
, TIR kuyruklarının artık tarihe karşıcağına inanıyoruz ve bu yolda verimli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz dedi. Edirne
'de Bulgaristan
'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'ın, pazar günü incelemesinin ardından Bulgaristan'da muhatabıyla görüşmesinin ardından TIR kuyruklarının çözümü için çalışmalar başladı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve beraberindekiler oluşan 10 kişilik heyet, Kapıkule'den Bulgaristan tarafına geçerek inceleme yaptı. Bulgar tarafındandaki incelemelerin ardından Bulgaristan Gümrük Müsteşarı Georgi Kostov ve beraberindeki heyet Türkiye
tarafına gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
'TIR KUYRUĞU TARİH OLACAK'
İki heyet arasındaki görüşmelerin ardından Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Kapıkule'de TIR kuyruğunun tarih olacağını belirterek, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hanımın 19 Kasım 2018'de Bulgaristan'da gerçekleştirmiş olduğu başbakanlık ve bakanlıklar düzeyindeki temasları sonucunda bize vermiş oldukları talimatlar gereğince, her iki tarafın bakan ve başbakanların bize vermiş olduğu talimatlar gereğince, Bulgaristan müsteşarı sayın Georgi Kostov ile birlikte bugün sabahtan itibaren Sofya
tarafından yola çıkarak karayoluyla, Kapitan Anrreevo'ya gelerek orada çeşitli incelemelerde bulunmamızın ardından bizim Türk tarafına geçtik. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik bütün amacımız, Kapıkule'de ve Kapitan Andreevo'da oluşan kuyrukların bu kötü görüntünün artık tarihte kalması ve kalıcı çözüm bulunması. Bildiğiniz gibi kapılar tek taraflı çözülecek konular değildir. Muhatabını dahil etmek zorundayız. İşte bizde bugün bu amaçla burada bizde kapının en yüksek yetkilisiyle birlikte diğer genel müdür
arkadaşlarımızla birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda diyalogların sonucunda TIR kuyruklarının artık tarihe karşıcağına inanıyoruz ve bu yolda verimli çalışmalar yapmaya devam edeceğizdedi.
Bulgaristan Gümrük Müsteşarı Georgi Kostov, çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi
Sizde biliyorsunuz biz geçişleri yüzde 30 yükselttik. Bizim amacımız her iki tarafında hızlı çalışıp seri bir şekilde hem yolcu olarak hem de TIR ve yolcu aracı olarak daha hızlı daha güvenilir geçmeleri. Şöyle bir onura sahibim, sayın Gümüş beye ben yeni açacağımız iki peronu iki kantarı gösterdim. Buradan geçişlere başlanacak. Bunu göstermek benim için onurdu. Kuyruklar için bu büyük etki gösterecek. Yeni açılan bizim girişimiz sizin çıkışınız olan bu iki peron bilgisini sayın Gümüş beye güvenle verdim. Personeli de hazır sizin ciddi bir şekilde burada var olan yükünüzü azaltacaktır. Daha hızlı daha çabuk TIR'ların işlemleri olacak. Ciddi ve samimi bir şekilde yapmamız gereken çözümleri konuştuk. Kısacası buradaki hızlı geçişin şöyle bir etkisi var, burada yeni bir evrak açılıp onun mührü yapıldıktan sonra direk Avrupa
ülkesine varabilmesi çok önemli. Ciddi kararlar alındı.Bir TIR sürücüsünün ilk yapılışından itibaren elektronik ortamda belgelerin hazırlanıp bu şekilde son noktaya kadar gitmesi çok önemli. Bizim ülkemizde Bulgaristan'da TIR'ın tekrar açılıp tekrar kontrol edilmemesi çok önemlidir geçiş için.