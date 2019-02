Edirne Kapıkule'nin Narkotik Köpekleri, 1 Ayda 122 Milyon Liralık Uyuşturucu Buldu

Kaynak: DHA

Kapıkule'nin narkotik köpekleri, 1 ayda 122 milyon liralık uyuşturucu buldu Edirne 'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Narkotik Kısım Amirliği bünyesinde görevlendirilen narkotik dedektör köpekler, Benga, Timao, Maske, Venüs, Ricky, Teo ve Thea, son bir ay içinde piyasa değeri 122 milyon lira olan 948 kilo uyuşturucunun ele geçirilmesinde büyük rol oynadı.Onların isimleri, Benga, Timao, Maske, Venüs, Ricky, Teo ve Thea, Türkiye 'nin Avrupa 'ya açılan en büyük karayolu sınır kapısı Kapıkule'de, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Narkotik Kısım Amirliği bünyesinde görev yapan narkotik dedektör köpekler. Uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmayan hepsi özel olarak yetiştirilen aralarındaki Venüs'ün para kokusu, Tima'nın çay ve tütün kokusu alabildiği 7 narkotik dedektör köpek, son bir ay içinde oldukça başarılı çalışmalara imza attı. Narkotik dedektör köpekler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda sokulmak istenen ve piyasa değeri toplam 122 milyon lira olan 558 kilo eroin, 241 kilo esrar, 34 kilo uyuşturucu hap ve 115 kilo asitanhidrit maddesinin de aralarında olduğu uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesinde görev alarak büyük başarı elde ettiler.Narkotik dedektör köpekler, geçen yıl ise Kapıkule'de 1 ton 88 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda görev aldı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi'ne bağlı olarak, Trakya Gürbulak Sınır Kapısı, Van ve Kocaeli 'ni pilot bölge seçerek, Narkotik Kısım Amirliği'ni (NARKOKİM)kurdu. Pilot bölgelerden biri olan Kapıkule'de görevlendirilen narkotik dedektör köpekler, Benga, Timao, Maske, Venüs, Ricky, Teo ve Thea, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Narkotik Kısım Amirliği'nde açık ve kapalı kısımları bulunan özel olarak yapılan 'Köpek Evi'nde barındırılıyor, özel besleniyor ve sürekli veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor. Hepsi özel eğitimli gümrük muhafaza memurlarına emanet edilen köpekler, sadece kendi idarecilerinin komutlarını yerine getiriyor.24 SAAT GÖREV BAŞINDALARKapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Narkotik Kısım Amirliği'nde görevli dedektör köpek idarecisi Oğuz Çalman, uyuşturucu ile mücadele Kapıkule'de en büyük yardımcılarının 7 narkotik dedektör köpek olduğunu söyledi. Bu köpeklerden Venüs'ün aynı zamanda banknot kokusunu da aldığını belirten Çalman, Köpeklerimiz ile biz idarecileri vardiya sistemi ile 24 saat çalışma esasına göre çalışıyoruz. Kapıkule'de üç grup halinde çalışıyoruz ve her grupta iki adet dedektör köpeğimiz görev yapmakta. Yani köpeklerimiz gece de çalışıyorlar, her köpeğin idarecisi mevcut. Her köpek kendi idarecisiyle çalışıyor. Kapıkule çok yoğun bir sınır kapısı olduğu için köpeklerimizin çok çalıştığını söylemek mümkün. Köpeklere günde bir kez mama veriliyor, belli saatleri var. Belli tuvalet saatleri var. Eğer arama yoksa, kendi eğitim çalışmalarımızı yaptırıyoruz. Yani mesaisinin hemen hemen tamamını köpeği ile birlikte geçiriyoruz. Yani kuralı budur, köpek idarecisi köpeğinden başında köpeğinden sorumludur ve köpeğin performansından sorumludur. Çalışma disiplininden sorumludur ve her an çalışmaya hazır vaziyettedir dedi.BİR AYDA 122 MİLYONLUK UYUŞTURUCUSon bir ay içinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda piyasa değeri 122 milyon lira olar 948 kilo 640 gram uyuşturucu ele geçirdiklerini belirten Oğuz Çalman, Bu operasyonlarda narkotik dedektör köpeklerimiz yani bizim mesai arkadaşlarımızın doğrudan katkısı kesinlikle çok büyüktür. Bunları her ay çalışır vaziyette, gerek eğitim çalışmaları gerekli tüm çalışmaları vasıtasıyla çalışmaya hazır tutmamız sayesinde gerçekleşmiştir dedi.Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası narkotik dedektör köpeklerin oyun oynadıklarını düşünerek uyuşturucuyu bulduklarını söyleyen Çalman, Köpeklerimiz aslında çalışırken yani uyuşturucu madde sakladınız da topların arıyorlar ve buldukları zamanda o topla oyunlar oynuyoruz sanıyorlar. Aslında köpeğin düşüncesi oyun oynamak üzerine ve biz onu köpeğini oyun oynama isteğini işe çeviriyoruz. Uyuşturucu madde aramalarını bu oyun üzerine oturtarak yapıyoruz dedi.