EDİRNE Kapıkule ve Hamzabeyli'de kaçakçılık operasyonları

Kapıkule ve Hamzabeyli'de kaçakçılık operasyonlarıEDİRNE'den Bulgaristan'da açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda gümrük muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 2 milyon lira değerinde uyuşturucu madde, yeşil reçeteli tıbbi ilaç, filtreli sigara kağıdı, plastik...

24.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:45
Kapıkule ve Hamzabeyli'de kaçakçılık operasyonları
EDİRNE'den Bulgaristan'da açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda gümrük muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 2 milyon lira değerinde uyuşturucu madde, yeşil reçeteli tıbbi ilaç, filtreli sigara kağıdı, plastik eldiven, elektronik sigara ve aksamı ile muhtelif ticari eşya ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda kaçakçılığa yönelik art arda 7 ayrı operasyon düzenlendi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan ve boş olduğu beyan edilen TIR, X-Ray taramasına sevk edildi. Yapılan detaylı aramada, şoför kabininin sürücü yatağı altında poşetler içinde 46 bin 960 adet uyuşturucu özelliği bulunan ve Türkiye'de satışı bulunmayan yeşil reçeteli tıbbi ilaç ele geçirildi. ALMANYA'DAN KORGO PAKETİYLE UYUŞTURUCU
Kapıkule'de, Almanya'dan kargo getiren bir TIR'da ise narkotik dedektör köpek ile yapılan aramada hediyelik eşya olarak beyan edilen bir koliye köpeğin tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Aramada şekerlerin içine gizlenmiş 18 gram esrar ele geçirildi. Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısının talimatıyla, kargo kolisi hiç yakalanmamış gibi tekrar aynı araca yüklenerek işlemleri tamamlanıp ülke içi dağıtıma çıkarılması sağlandı. Alıcının Antalya'daki adresine kargo personeli gibi giden gümrük muhafaza ekipleri, alıcının koliyi alması üzerine yakaladı.
SEBZE BEYAN EDİLEN TIR'DA 110 BİN PLASTİK ELDİVEN
Kapıkule Gümrük Muhafaza ekipleri, yurt dışına çıkış için gelen TIR'da arama yaptı. Aramada, sebzeler arasına saklanmış Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine bağlı olan ancak izin alınmamış 50 koli içerinde 110 bin steril olmayan plastik eldiven ele geçirildi. Muhafaza ekipleri, Kapıkule ve Hamzabeyi Sınır Kapısı'nda yaptığı diğer operasyonlarda yurda kaçak olarak sokulmak istenen 5 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 bin 880 adet elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. EDİRNE Kapıkule ve Hamzabeyli’de kaçakçılık operasyonları

Kaynak: DHA

Etiketler: Hamzabeyli, Güncel, Haber

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